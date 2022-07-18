Дерзкая идея мэра Екатеринбурга о Плотинке обернулась конфузом

19 июля 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Накануне Алексея Орлова опровергла собственная газета — как оказалось, случайно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Резонансную задумку мэра Екатеринбурга Алексея Орлова срезать замки влюбленных с ограждений на Плотинке омрачила путаница. Накануне слова градоначальника опровергла его собственная газета — «Вечерний Екатеринбург». После чего ряд СМИ и telegram-каналов сообщил об отмене идеи. Но это не так, объяснили URA.RU в горадминистрации. «Cлучилась неразбериха. При подготовке газеты авторы [„Вечернего Екатеринбурга“] использовали старую информацию, подготовленную комитетом благоустройства до обхода главы. Люди, которые недоглядели, уже наказаны. Таким образом, вопрос об удалении замков с ограждений остается в повестке, его вынесут на ближайшее заседание совета неравнодушных», — поделился собеседник URA.RU, знакомый с деталями интриги. Все началось 12 июля. Во время прогулки по Историческому скверу Орлов обратил внимание на забор, увешанный старыми замками, которые явно утяжеляют конструкцию. И предложил избавиться от них. И повторять эту процедуру раз в несколько месяцев — как делают в других городах. Но тут же оговорился: предложение должен рассмотреть совет неравнодушных горожан, куда входят местные лидеры мнений. Тема тут же стала одной из самых обсуждаемых в медиа-тусовке. Статья по теме Мэр вышел в центр Екатеринбурга и огорчился: «Это Анапа 90-х» Однако 18 июля в «Вечернем Екатеринбурге», рассказывая о реконструкции Исторического сквера, сообщили: «Будут сохранены даже замочки, которые здесь молодожены вешают на перила мостов». E1, «Комсомольская правда», «Накануне.ru», It’s My City (сайт заблокирован Роскомнадзором) и другие распространили эту информацию, дав понять, что план Орлова сворачивают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Резонансную задумку мэра Екатеринбурга Алексея Орлова срезать замки влюбленных с ограждений на Плотинке омрачила путаница. Накануне слова градоначальника опровергла его собственная газета — «Вечерний Екатеринбург». После чего ряд СМИ и telegram-каналов сообщил об отмене идеи. Но это не так, объяснили URA.RU в горадминистрации. «Cлучилась неразбериха. При подготовке газеты авторы [„Вечернего Екатеринбурга“] использовали старую информацию, подготовленную комитетом благоустройства до обхода главы. Люди, которые недоглядели, уже наказаны. Таким образом, вопрос об удалении замков с ограждений остается в повестке, его вынесут на ближайшее заседание совета неравнодушных», — поделился собеседник URA.RU, знакомый с деталями интриги. Все началось 12 июля. Во время прогулки по Историческому скверу Орлов обратил внимание на забор, увешанный старыми замками, которые явно утяжеляют конструкцию. И предложил избавиться от них. И повторять эту процедуру раз в несколько месяцев — как делают в других городах. Но тут же оговорился: предложение должен рассмотреть совет неравнодушных горожан, куда входят местные лидеры мнений. Тема тут же стала одной из самых обсуждаемых в медиа-тусовке. Однако 18 июля в «Вечернем Екатеринбурге», рассказывая о реконструкции Исторического сквера, сообщили: «Будут сохранены даже замочки, которые здесь молодожены вешают на перила мостов». E1, «Комсомольская правда», «Накануне.ru», It’s My City (сайт заблокирован Роскомнадзором) и другие распространили эту информацию, дав понять, что план Орлова сворачивают.