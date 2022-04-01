Челябинские бизнесмены хотят спасти ХМАО и ЯНАО от мошкары

01 апреля 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Бизнесмены хотят установить аппараты в районах страны, в которых много насекомых (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Челябинские бизнесмены создали устройство, способное вылавливать насекомых, и с помощью разряда электрического тока уничтожать их. Свой аппарат они хотят расставить в ХМАО и ЯНАО, где наблюдается большая популяция насекомых. Как сообщили URA.RU представители компании-разработчика, новый аппарат поможет реализовать программу импортозамещения в России. «С нашим устройством можно отказаться от покупки зарубежной протеиновой рыбной муки для производства корма для животных, и начать молоть ее из насекомых, которые попадут в наш аппарат. Мука из насекомых содержит в себе 95% полезных веществ, тогда как рыбная всего 60%. К тому же, аппарат сможет спасти поголовье скота, который в северных регионах уничтожают рои оводов», — сообщил URA.RU директор компании-разработчика «Биоэнергия» Олег Красильников. Директор компании добавил, что с помощью аппарата можно также помочь рыбным хозяйствам страны. Им не придется платить за импортные корма. Хозяйства смогут кормить рыбу насекомыми, которые попали в аппарат. К тому же, по словам Красильникова, снижение популяции насекомых в северных районах пойдет на пользу местным жителям — мошкара больше не будет им докучать. На многих российских предприятиях стартовала программа импортозамещения после введения очередного пакета санкций со стороны Европы и США. В Кремле заявили, что такими ограничениями, страны Запада хотят расшатать российскую экономику, ухудшить жизнь миллионов россиян. Президент РФ Владимир Путин сравнил такие методы с войной. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинские бизнесмены создали устройство, способное вылавливать насекомых, и с помощью разряда электрического тока уничтожать их. Свой аппарат они хотят расставить в ХМАО и ЯНАО, где наблюдается большая популяция насекомых. Как сообщили URA.RU представители компании-разработчика, новый аппарат поможет реализовать программу импортозамещения в России. «С нашим устройством можно отказаться от покупки зарубежной протеиновой рыбной муки для производства корма для животных, и начать молоть ее из насекомых, которые попадут в наш аппарат. Мука из насекомых содержит в себе 95% полезных веществ, тогда как рыбная всего 60%. К тому же, аппарат сможет спасти поголовье скота, который в северных регионах уничтожают рои оводов», — сообщил URA.RU директор компании-разработчика «Биоэнергия» Олег Красильников. Директор компании добавил, что с помощью аппарата можно также помочь рыбным хозяйствам страны. Им не придется платить за импортные корма. Хозяйства смогут кормить рыбу насекомыми, которые попали в аппарат. К тому же, по словам Красильникова, снижение популяции насекомых в северных районах пойдет на пользу местным жителям — мошкара больше не будет им докучать. На многих российских предприятиях стартовала программа импортозамещения после введения очередного пакета санкций со стороны Европы и США. В Кремле заявили, что такими ограничениями, страны Запада хотят расшатать российскую экономику, ухудшить жизнь миллионов россиян. Президент РФ Владимир Путин сравнил такие методы с войной. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.