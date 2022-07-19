Пермяк поймал рыбу размером с человека. Фото

Рыбу-гиганта Андрей Иванов еще не взвесил Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Пермяк Андрей Иванов на реке Ласьва выловил гигантского сома. Фотографии мужчина выложил в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте», а подробности удачной рыбалки рассказал корреспонденту URA.RU.

«Это вообще первый сом в моей жизни и сразу такой большой! По тому месту, где я рыбачил, в тот вечер прошло много народу, но повезло именно мне. Час я с ним боролся. Помогли мужики на „Рено“, которые оказались рядом. Сам бы я не справился», — сообщил Андрей Иванов. Мужчина признался, что рыбу он еще не взвешивал. Уловом рыбак планирует поделиться с друзьями и родственниками.

В соцсетях, фотографии рыбака активно обсуждают. Оказывается, это не первый гигант, которого поймали в этой реке. «Там же ловил, на вертушку, долго он меня мучал. И после меня еще достали на 42кг», — пишет Сергей Бастраков. «Сом на ямах появился?! Хотя глубины там хорошие. Молодец. Приятно с таким бороться», — одобрил улов комментатор под ником Христофор Колумб.

Ранее URA.RU сообщало, что однорукий пермяк на соревнованиях по подводной охоте в Татарстане также поймал огромного сома. Вес большой рыбы — 23,9 кг.

Рыбак с трудом удерживает свой улов Группа «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в социальной сети «ВКонтакте»