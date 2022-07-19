В свердловском городе загорелась квартира в многоэтажке. Видео

20 июля 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

В свердловском городе произошел пожар в квартире (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Среднеуральске (Свердловская область) загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 1-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Автор видео отмечает, что пожарные спасли собаку из горящего дома. Сообщение о пожаре на улице Полевая поступило 19 июля в 22:53, огонь удалось потушить за две минуты. На месте работали три пожарные машины и девять спасателей. Ранее URA.RU сообщали о загоревшейся квартире в Заречном (Свердловская область), в пожаре пострадали трое детей. Также агентство рассказывало, что из-за молнии сгорели шесть домов в Безречном (Свердловская область). Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Среднеуральске (Свердловская область) загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 1-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Автор видео отмечает, что пожарные спасли собаку из горящего дома. Сообщение о пожаре на улице Полевая поступило 19 июля в 22:53, огонь удалось потушить за две минуты. На месте работали три пожарные машины и девять спасателей. Ранее URA.RU сообщали о загоревшейся квартире в Заречном (Свердловская область), в пожаре пострадали трое детей. Также агентство рассказывало, что из-за молнии сгорели шесть домов в Безречном (Свердловская область).