19 июля 2022

В свердловском городе загорелась квартира в многоэтажке. Видео

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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, последствия пожара, последствия взрыва, поврежденная квартира, взрыв в квартире
В свердловском городе произошел пожар в квартире (архивное фото) Фото:

В Среднеуральске (Свердловская область) загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 1-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Автор видео отмечает, что пожарные спасли собаку из горящего дома.

Сообщение о пожаре на улице Полевая поступило 19 июля в 22:53, огонь удалось потушить за две минуты. На месте работали три пожарные машины и девять спасателей.

Ранее URA.RU сообщали о загоревшейся квартире в Заречном (Свердловская область), в пожаре пострадали трое детей. Также агентство рассказывало, что из-за молнии сгорели шесть домов в Безречном (Свердловская область).

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В Среднеуральске (Свердловская область) загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 1-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Автор видео отмечает, что пожарные спасли собаку из горящего дома. Сообщение о пожаре на улице Полевая поступило 19 июля в 22:53, огонь удалось потушить за две минуты. На месте работали три пожарные машины и девять спасателей. Ранее URA.RU сообщали о загоревшейся квартире в Заречном (Свердловская область), в пожаре пострадали трое детей. Также агентство рассказывало, что из-за молнии сгорели шесть домов в Безречном (Свердловская область).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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