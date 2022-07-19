В Перми ТСЖ перекрыло воду сетевому гиганту

ТСЖ перекрыло подачу водоснабжения в магазин сети «Монетка» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермское УФАС возбудило дело в отношении ТСЖ, расположенного в Свердловском районе города. Предполагается, что по вине организации была перекрыта подача водоснабжения в магазин торговой сети «Монетка».

«В Пермское УФАС обратились с жалобой на действия управляющего многоквартирным жилым домом ТСЖ „Яблочкова 17“. Заявители сообщили, что ТСЖ перекрыло транзитную сеть водоснабжения торговой сети „Монетка“. Обстоятельство затруднило работу магазина, обеспечивающего жителей микрорайона продовольственными товарами», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Заявители также добавили, что председатель ТСЖ отказал представителям коммунальных служб в доступе в помещения, где расположены транзитные сети. Рассмотрение дела об административном правонарушении назначено на 28 июля. Если вину ТСЖ докажут, ему грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, а виновному должностному лицу — от 10 до 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермское УФАС наказало сетевиков из-за нефтяного месторождения. ОАО «МРСК Урала» оштрафовали на 600 тысяч рублей.