В сентябре в Челябинске запустят в продажу вариант скраба из конопли с согревающим эффектом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В сентябре в Челябинске начнутся продажи скраба из конопли с согревающим спа-эффектом. Как URA.RU сообщил заместитель директора компании «Медал» Дмитрий Ильков, тестовая партия парфюмерии с эффектом охлаждения из четырех тысяч банок пользуется высоким спросом второй месяц подряд.

«Идея создать вариант скраба с согревающим эффектом пришла после того, как мы начали торговать товаром из партии с охлаждающим эффектом. Клиенты попросили сделать продукт для зимы», — сообщил URA.RU Ильков.

Скраб под брендом KonKom создается из конопляного жмыха. Ядра растения шелушат, измельчают и смешивают с другими ингредиентами. Часть составляющих, в частности, ментол, закупают за рубежом, эфирные масла — российские. Производители попросили покупателей оценить продукт. В результате средняя оценка для скраба составила восемь из десяти.

Целевой аудиторией являются мужчины и женщины в возрастной категории 18—40 лет. Успех распродажи первой партии скраба подвиг продлить тестовый период реализации до конца лета. Компания производит несколько линеек продукции на основе растений технической конопли. Среди них — сгущенка с топинамбуром, протеиновые батончики, масло, мука и паста.

Разработки «Медала» являются успешным примером действия программы импортозамещения. Правительство РФ и региональные власти предпринимают усилия для развития отечественных производств в условиях экономических санкций ряда стран. Ограничения ввели после того, как российские власти объявили о начале проведения спецоперации на Украине. Несмотря на санкции, принятые ответные меры минимизировали негативный эффект.

Челябинский скраб с коноплей покупатели уже успели летом оценить Фото: паблик компании «Медал» во «ВКонтакте»

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