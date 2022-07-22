Лавров рассказал о попытках Киева помешать соглашениям по зерну

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров сообщил, что Украина хотела помешать договоренностям о вывозе зерна Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина пыталась саботировать заключение соглашений по вывозу зерна. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«В ходе переговоров проявились попытки Киева саботировать предложенный [генсеком ООН] А.Гутеррешем взаимоувязанный характер договоренности. Причем переговорщики от Секретариата ООН придерживались позиции, не вполне соответствующей изначальной инициативе Генерального секретаря», — рассказал Лавров. Его речь опубликована в telegram-канале МИД РФ.

Министр выразил радость, что США и ЕС перестали препятствовать заключению соглашений. «Подписание меморандума Россия — ООН лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки», — подчеркнул он.

Ранее Россия, ООН, Турция и Украина подписали ряд соглашений, направленных на урегулирование вопроса вывоза украинского зерна. Благодаря им станет возможным экспортировать зерно с Украины.

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Украина пыталась саботировать заключение соглашений по вывозу зерна. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. «В ходе переговоров проявились попытки Киева саботировать предложенный [генсеком ООН] А.Гутеррешем взаимоувязанный характер договоренности. Причем переговорщики от Секретариата ООН придерживались позиции, не вполне соответствующей изначальной инициативе Генерального секретаря», — рассказал Лавров. Его речь опубликована в telegram-канале МИД РФ. Министр выразил радость, что США и ЕС перестали препятствовать заключению соглашений. «Подписание меморандума Россия — ООН лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки», — подчеркнул он. Ранее Россия, ООН, Турция и Украина подписали ряд соглашений, направленных на урегулирование вопроса вывоза украинского зерна. Благодаря им станет возможным экспортировать зерно с Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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