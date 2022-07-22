Лавров рассказал о попытках Киева помешать соглашениям по зерну

Сергей Лавров сообщил, что Украина хотела помешать договоренностям о вывозе зерна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина пыталась саботировать заключение соглашений по вывозу зерна. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«В ходе переговоров проявились попытки Киева саботировать предложенный [генсеком ООН] А.Гутеррешем взаимоувязанный характер договоренности. Причем переговорщики от Секретариата ООН придерживались позиции, не вполне соответствующей изначальной инициативе Генерального секретаря», — рассказал Лавров. Его речь опубликована в telegram-канале МИД РФ.

Министр выразил радость, что США и ЕС перестали препятствовать заключению соглашений. «Подписание меморандума Россия — ООН лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки», — подчеркнул он.

Ранее Россия, ООН, Турция и Украина подписали ряд соглашений, направленных на урегулирование вопроса вывоза украинского зерна. Благодаря им станет возможным экспортировать зерно с Украины.