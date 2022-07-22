22 июля 2022

Челябинка отправила интим-фото парню, а он оказался шантажистом

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Мужчина стал требовать с подруги деньги Фото:

Сотрудники полиции задержали жителя Чебаркульского района, подозреваемого в вымогательстве денег у 22-летней девушки. Она считала его своим парнем и отправила интимные фотографии, которые он пригрозил распространить, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«По словам потерпевшей жительницы Магнитогорска, она познакомилась в Интернете с молодым человеком и активно с ним переписывалась. Во время виртуального общения у нее сложились настолько доверительные отношения с собеседником, что она отправила ему фотографии личного характера. После этого получила от друга сообщение с требованием заплатить 11 тысяч рублей, в противном случае он угрожал распространить порочащие сведения», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Магнитогорску установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Чебаркульского района. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

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Сотрудники полиции задержали жителя Чебаркульского района, подозреваемого в вымогательстве денег у 22-летней девушки. Она считала его своим парнем и отправила интимные фотографии, которые он пригрозил распространить, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «По словам потерпевшей жительницы Магнитогорска, она познакомилась в Интернете с молодым человеком и активно с ним переписывалась. Во время виртуального общения у нее сложились настолько доверительные отношения с собеседником, что она отправила ему фотографии личного характера. После этого получила от друга сообщение с требованием заплатить 11 тысяч рублей, в противном случае он угрожал распространить порочащие сведения», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники уголовного розыска УМВД по Магнитогорску установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Чебаркульского района. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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