Челябинка отправила интим-фото парню, а он оказался шантажистом

Мужчина стал требовать с подруги деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции задержали жителя Чебаркульского района, подозреваемого в вымогательстве денег у 22-летней девушки. Она считала его своим парнем и отправила интимные фотографии, которые он пригрозил распространить, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«По словам потерпевшей жительницы Магнитогорска, она познакомилась в Интернете с молодым человеком и активно с ним переписывалась. Во время виртуального общения у нее сложились настолько доверительные отношения с собеседником, что она отправила ему фотографии личного характера. После этого получила от друга сообщение с требованием заплатить 11 тысяч рублей, в противном случае он угрожал распространить порочащие сведения», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Магнитогорску установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Чебаркульского района. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).