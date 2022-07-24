В Перми таксисту разбили голову, когда он заступился за девушку

25 июля 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Таксист приехал на заказ, а доставили его оттуда в реанимацию на «скорой» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кировском районе Перми таксист заступился за молодую девушку во время ее разборок с бывшим парнем и попал в реанимацию. О деталях произошедшего рассказала случайная свидетельница, сообщает издание «Комсомольская правда — Пермь». «Около полуночи я услышала шлепок и крики: „Убили, убили“. Я выбежала на балкон, на асфальте возле машины такси лежал мужчина лет сорока, рядом с ним плакала девушка, а в темноте доносились крики: „Он сам виноват, нечего было заступаться“. Я позвонила в „скорую“, полицию и выбежала во двор», — приводит слова свидетельницы kp.ru По ее словам, на затылке у мужчины была кровь и огромная шишка, скорая приехала быстро и отвезла его в реанимацию. Девушка ей рассказала, что таксиста ударил бывший молодой человек, который после расставания ее преследует. В ту ночь он поджидал на улице и устроил скандал, «стал забирать телефон и распускать руки». Таксист попытался успокоить парня, но тот ударил его по голове и убежал. «Как мне сказала девушка, если бы не таксист, бывший точно бы ее убил», — передала свидетельница изданию. По факту получения мужчиной травмы проводится проверка, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю. Ранее URA.RU сообщало, что пермяка осудят за истязание беременной сожительницы и ее сына. Он избивал ее, причинял моральные и физические страдания, а также угрожал ее малолетнему сыну ножом. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Кировском районе Перми таксист заступился за молодую девушку во время ее разборок с бывшим парнем и попал в реанимацию. О деталях произошедшего рассказала случайная свидетельница, сообщает издание «Комсомольская правда — Пермь». «Около полуночи я услышала шлепок и крики: „Убили, убили“. Я выбежала на балкон, на асфальте возле машины такси лежал мужчина лет сорока, рядом с ним плакала девушка, а в темноте доносились крики: „Он сам виноват, нечего было заступаться“. Я позвонила в „скорую“, полицию и выбежала во двор», — приводит слова свидетельницы kp.ru По ее словам, на затылке у мужчины была кровь и огромная шишка, скорая приехала быстро и отвезла его в реанимацию. Девушка ей рассказала, что таксиста ударил бывший молодой человек, который после расставания ее преследует. В ту ночь он поджидал на улице и устроил скандал, «стал забирать телефон и распускать руки». Таксист попытался успокоить парня, но тот ударил его по голове и убежал. «Как мне сказала девушка, если бы не таксист, бывший точно бы ее убил», — передала свидетельница изданию. По факту получения мужчиной травмы проводится проверка, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю. Ранее URA.RU сообщало, что пермяка осудят за истязание беременной сожительницы и ее сына. Он избивал ее, причинял моральные и физические страдания, а также угрожал ее малолетнему сыну ножом.