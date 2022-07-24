Екатеринбуржцы отправили жителям Запорожья гуманитарную помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Коробки с едой, молочными смесями, одеждой и лекарствами, отправленные в начале июля из Екатеринбурга, доставлены в Запорожье. Как рассказал URA.RU один из волонтеров, собиравших груз, жители региона зачастую вынуждены голодать, и гуманитарная помощь становится для них спасением.

«Требуется детское питание, порошки, памперсы, пеленки, медикаменты. [Нашей помощи] они, конечно, очень рады. Сидят голодные, под бомбежками, если это поселки на линии фронта. Особенно рады мамочки, у которых нет грудного молока, чтобы накормить ребенка», — поделился волонтер Валерий.

Кроме того, из Екатеринбурга в Запорожье доставили свечи, уголь и ладан для местных храмов. В поселке Розовка, как уточнил Валерий, груз был передан местному священнику отцу Георгию. Предполагается, что привезенную помощь позднее переправят в ДНР и ЛНР.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские депутаты приехали в Луганск со спецпоручением и привезли в освобожденный Донбасс гумпомощь. О начале специальной операции на территории Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Такое решение он принял вследствие усиления обстрелов украинскими войсками территорий Луганской и Донецкой народных республик.