24 июля 2022

Екатеринбуржец привез еду и свечи голодающим жителям Запорожья. Видео

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, война, буква z, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция, зет
Екатеринбуржцы отправили жителям Запорожья гуманитарную помощь Фото:
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Коробки с едой, молочными смесями, одеждой и лекарствами, отправленные в начале июля из Екатеринбурга, доставлены в Запорожье. Как рассказал URA.RU один из волонтеров, собиравших груз, жители региона зачастую вынуждены голодать, и гуманитарная помощь становится для них спасением.

«Требуется детское питание, порошки, памперсы, пеленки, медикаменты. [Нашей помощи] они, конечно, очень рады. Сидят голодные, под бомбежками, если это поселки на линии фронта. Особенно рады мамочки, у которых нет грудного молока, чтобы накормить ребенка», — поделился волонтер Валерий.

Кроме того, из Екатеринбурга в Запорожье доставили свечи, уголь и ладан для местных храмов. В поселке Розовка, как уточнил Валерий, груз был передан местному священнику отцу Георгию. Предполагается, что привезенную помощь позднее переправят в ДНР и ЛНР.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские депутаты приехали в Луганск со спецпоручением и привезли в освобожденный Донбасс гумпомощь. О начале специальной операции на территории Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Такое решение он принял вследствие усиления обстрелов украинскими войсками территорий Луганской и Донецкой народных республик.

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Коробки с едой, молочными смесями, одеждой и лекарствами, отправленные в начале июля из Екатеринбурга, доставлены в Запорожье. Как рассказал URA.RU один из волонтеров, собиравших груз, жители региона зачастую вынуждены голодать, и гуманитарная помощь становится для них спасением. «Требуется детское питание, порошки, памперсы, пеленки, медикаменты. [Нашей помощи] они, конечно, очень рады. Сидят голодные, под бомбежками, если это поселки на линии фронта. Особенно рады мамочки, у которых нет грудного молока, чтобы накормить ребенка», — поделился волонтер Валерий. Кроме того, из Екатеринбурга в Запорожье доставили свечи, уголь и ладан для местных храмов. В поселке Розовка, как уточнил Валерий, груз был передан местному священнику отцу Георгию. Предполагается, что привезенную помощь позднее переправят в ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские депутаты приехали в Луганск со спецпоручением и привезли в освобожденный Донбасс гумпомощь. О начале специальной операции на территории Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Такое решение он принял вследствие усиления обстрелов украинскими войсками территорий Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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