На юг Пермского края обрушились ливни. Фото, видео

В Чайковском затопило улицы после ливня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Чайковском Пермского края прошли сильные ливни с ветром и градом. Об этом сообщают жители города в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, очень сильный ветер поднялся. Будьте осторожны на улице», — сообщается в посте. Жители Чайковского в комментариях также рассказали о том, что происходит у них за окном. «Громыхает очень сильно, такое чувство, будто это все происходит с моей комнате, а не на улице», — пишет Алиса Скуикова. «Дождь с градом», — констатирует Марат Хусаинов. «Долго ждали, наконец-то», — радуется Сергей Абакшин.

Синоптики предупреждали, что 26 июня над южными частями Пермского края могут пройти ливневые дожди со шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Также, местами возможен град и гроза.

Ранее URA.RU сообщало, что шквалистый ветер и град уничтожили урожай и теплицы в Перми. Жители Чернушки выложили снимки крупных градин, которые смяли урожай на грядках