25 июля 2022

На юг Пермского края обрушились ливни. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, ливень, непогода, дождь
В Чайковском затопило улицы после ливня Фото:

В городе Чайковском Пермского края прошли сильные ливни с ветром и градом. Об этом сообщают жители города в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, очень сильный ветер поднялся. Будьте осторожны на улице», — сообщается в посте. Жители Чайковского в комментариях также рассказали о том, что происходит у них за окном. «Громыхает очень сильно, такое чувство, будто это все происходит с моей комнате, а не на улице», — пишет Алиса Скуикова. «Дождь с градом», — констатирует Марат Хусаинов. «Долго ждали, наконец-то», — радуется Сергей Абакшин.

Синоптики предупреждали, что 26 июня над южными частями Пермского края могут пройти ливневые дожди со шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Также, местами возможен град и гроза.

Ранее URA.RU сообщало, что шквалистый ветер и град уничтожили урожай и теплицы в Перми. Жители Чернушки выложили снимки крупных градин, которые смяли урожай на грядках

Подписчики сообщают, что дождь был очень сильный

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В городе Чайковском Пермского края прошли сильные ливни с ветром и градом. Об этом сообщают жители города в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, очень сильный ветер поднялся. Будьте осторожны на улице», — сообщается в посте. Жители Чайковского в комментариях также рассказали о том, что происходит у них за окном. «Громыхает очень сильно, такое чувство, будто это все происходит с моей комнате, а не на улице», — пишет Алиса Скуикова. «Дождь с градом», — констатирует Марат Хусаинов. «Долго ждали, наконец-то», — радуется Сергей Абакшин. Синоптики предупреждали, что 26 июня над южными частями Пермского края могут пройти ливневые дожди со шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Также, местами возможен град и гроза. Ранее URA.RU сообщало, что шквалистый ветер и град уничтожили урожай и теплицы в Перми. Жители Чернушки выложили снимки крупных градин, которые смяли урожай на грядках
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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