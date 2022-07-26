Из Челябинской области принудительно выдворяют иностранцев

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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, автобус, омон
Все они нарушили миграционное законодательство Фото:

Сотрудники управления по вопросам миграции с коллегами из территориальных органов МВД России Челябинской области проводятся массовые проверки законности пребывания иностранных граждан на территории Челябинской области. С начала года за нарушения режима пребывания принудительно выдворены из страны около 500 иностранцев, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В текущем году депортировано 66 мигрантов, освободившихся из мест лишения свободы. Кроме этого, в рамках международных договоров Российской Федерации о реадмиссии переданы сопредельным государствам 9 иностранных граждан, отбывших наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — рассказали в пресс-службе.

Выдворено около 500 нелегалов. Еще 57 иностранцев ожидают исполнения решений об административном выдворении в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области.

1041 мигранту закрыт въезд в Российскую Федерацию, сокращен срок пребывания 409 иностранцам. В случае неурегулирования своего правого положения будут приняты меры по их принудительному удалению из Российской Федерации.

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Сотрудники управления по вопросам миграции с коллегами из территориальных органов МВД России Челябинской области проводятся массовые проверки законности пребывания иностранных граждан на территории Челябинской области. С начала года за нарушения режима пребывания принудительно выдворены из страны около 500 иностранцев, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В текущем году депортировано 66 мигрантов, освободившихся из мест лишения свободы. Кроме этого, в рамках международных договоров Российской Федерации о реадмиссии переданы сопредельным государствам 9 иностранных граждан, отбывших наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — рассказали в пресс-службе. Выдворено около 500 нелегалов. Еще 57 иностранцев ожидают исполнения решений об административном выдворении в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области. 1041 мигранту закрыт въезд в Российскую Федерацию, сокращен срок пребывания 409 иностранцам. В случае неурегулирования своего правого положения будут приняты меры по их принудительному удалению из Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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