В Екатеринбурге неизвестные устроили перестрелку на парковке

В перестрелке участвовали около 10 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На парковке около Посадской, 24 две группы молодых людей устроили перестрелку, в результате которой некоторых пришлось доставлять с огнестрельными ранениями в больницу. Об этом сообщил источник URA.RU в оперативных службах города.

«В ночь на 28 июля на парковке рядом с Посадской, 24 около десяти человек устроили драку и перекрестку. Одна из групп приехала на серебристой Lada Priora, на которой раненого молодого человека увезли в больницу. На разборку приехали также люди на машине Ford», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что некоторых участников перестрелки после инцидента пришлось госпитализировать. Они получили огнестрельные ранения в предплечье, бедро, брюшную полость. Одного из пострадавших доставили в операционную.

На поиски участников конфликта мобилизовали личный состав полиции Екатеринбурга. Правоохранителям известны данные, по которым можно поймать злоумышленников.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там подтвердили информацию о перестрелке, некоторые участники которой уже задержаны. «Информация о конфликте поступила в отдел полиции № 8 ночью 28 июля. В настоящее время в связи с происшествием территориальный ОВД доставлены двое граждан. Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и личности всех участников инцидента. По результатам начатой проверки полицией будет принято соответствующе процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-группы.

Ранее очевидцы сообщали о криминальных разборках на платных парковках на улицах Металлургов, 60, Патриса Лумумбы, 25 и Крауля, 168б. Там, по версии источников, работала группировка «Визовские», которая напала на охрану парковок. Позднее их арестовали на 10 суток за неповиновение полиции.