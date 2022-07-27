Губернатор Алексей Текслер пообещал оказать помощь в восстановлении мирной жизни в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Донецкую народную республику (ДНР) доставили дорожно-строительную технику из Челябинской области. С ее помощью начали работы по восстановлению дорог Волновахи, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства.

«Челябинская область в рамках соглашений продолжает работы по восстановлению Волновахи. В ДРН работает 16 единиц спецтехники из региона. Это экскаваторы, погрузчики и самосвалы. Восстановлением дорог занимаются 28 сотрудников дорожно-строительного предприятия „Урал-Сервис-Групп“», — отметили в пресс-службе.

Челябинская техника проводит работы в Волновахи на улице Ленина. Затем рабочие приступят к ремонту улиц Юбилейная и Чижевского.

В июне 2022 года делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером побывала в ДНР. Там было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством области, администрацией города Ясиноватая и администрацией Волновахского района. Текслер заявил, что регион окажет помощь в восстановлении мирной жизни в ДНР.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

В ДРН работает 16 единиц спецтехники из региона Фото: Дмитрий Гатов

Челябинская техника начала работы по восстановлению дорог Волновахи Фото: Дмитрий Гатов

Восстановлением дорог занимаются 28 сотрудников дорожно-строительного предприятия «Урал-Сервис-Групп» Фото: Дмитрий Гатов