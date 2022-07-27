27 июля 2022

В аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
ДТП произошло 27 июля около 16 часов Фото:

На 116-м километре трассы Пермь-Екатеринбург легковой автомобиль столкнулся с фурой. В результате столкновения, погиб водитель легковушки, сообщается в группе «Поисково — спасательная служба КМО (16+)» в соцсети «ВКонтакте».

«27 июля 2022 г. В 16:16 на пункт связи части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии Суксунский ГО 116 км а/д Пермь — Екатеринбург. Произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобиля. К сожалению, водитель легкового автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью», — говорится в посте.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Кировском районе Перми. Водитель на кроссовере врезался в остановку и деревья, после чего погиб его пассажир.

Водитель легковушки погиб
Большегруз сильно поврежден
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На 116-м километре трассы Пермь-Екатеринбург легковой автомобиль столкнулся с фурой. В результате столкновения, погиб водитель легковушки, сообщается в группе «Поисково — спасательная служба КМО (16+)» в соцсети «ВКонтакте». «27 июля 2022 г. В 16:16 на пункт связи части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии Суксунский ГО 116 км а/д Пермь — Екатеринбург. Произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобиля. К сожалению, водитель легкового автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью», — говорится в посте. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Кировском районе Перми. Водитель на кроссовере врезался в остановку и деревья, после чего погиб его пассажир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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