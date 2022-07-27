В аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погиб человек

28 июля 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

ДТП произошло 27 июля около 16 часов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На 116-м километре трассы Пермь-Екатеринбург легковой автомобиль столкнулся с фурой. В результате столкновения, погиб водитель легковушки, сообщается в группе «Поисково — спасательная служба КМО (16+)» в соцсети «ВКонтакте». «27 июля 2022 г. В 16:16 на пункт связи части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии Суксунский ГО 116 км а/д Пермь — Екатеринбург. Произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобиля. К сожалению, водитель легкового автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью», — говорится в посте. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Кировском районе Перми. Водитель на кроссовере врезался в остановку и деревья, после чего погиб его пассажир. Водитель легковушки погиб Группа «Поисково — спасательная служба КМО (16+)» в соцсети «ВКонтакте» Большегруз сильно поврежден Группа «Поисково — спасательная служба КМО (16+)» в соцсети «ВКонтакте»

На 116-м километре трассы Пермь-Екатеринбург легковой автомобиль столкнулся с фурой. В результате столкновения, погиб водитель легковушки, сообщается в группе «Поисково — спасательная служба КМО (16+)» в соцсети «ВКонтакте». «27 июля 2022 г. В 16:16 на пункт связи части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии Суксунский ГО 116 км а/д Пермь — Екатеринбург. Произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобиля. К сожалению, водитель легкового автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью», — говорится в посте. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Кировском районе Перми. Водитель на кроссовере врезался в остановку и деревья, после чего погиб его пассажир.