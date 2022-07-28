В Челябинской области подешевели помидоры и детские коляски

В 51 категории продуктов зафиксировано снижение стоимости Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области снизилась стоимость помидоров и детских колясок. Согласно мониторингу цен, проведенному Контрольно-счетной палатой (КСП) области, 51 продукт показал снижение.

«Среди продовольственных товаров обнаружили 51 позицию, показывающую снижение цены. К самым подешевевшим относятся капуста белокочанная (44,33 рублей за килограмм), помидоры (121,54 рубль), огурцы (84,48 рубля), чеснок (319,29 рублей), свекла (52 рубля)», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ведомстве добавили, что помимо цен на продовольственные товары мониторили цены и на непродовольственные. В этой группе снижение показали плиты древесностружечные (400,05 рублей за квадратный метр), триммер (6 731,43 рублей), коляска для новорожденного (18929,57 рублей), газовое моторное топливо (14,31 рублей за литр), флеш-накопитель USB (596,39 рублей).

В сфере услуг в июле наибольшее падение стоимости зафиксировано в сфере туризма. Так поездка в Беларусь обойдется, примерно, в 35 тысяч рублей. В страны Средней Азии путевка стоит чуть больше 22 тысяч рублей, а в страны Ближнего Востока почти 79 тысяч.