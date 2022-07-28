28 июля 2022

В ХМАО аптекарь торговала из-под прилавка наркотиками

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Депутат челябинской городской Александр Галкин проверяет наличие медицинских масок в аптеках. Челябинск, минздрав, аптека, фармацевт, медикаменты, здоровье, медицина
Полицейские изъяли у аптекаря более 480 граммов сильнодействующих веществ Фото:

В Сургуте сотрудницу аптеки подозревают в сбыте сильнодействующих веществ без назначения врача. Полицейские изъяли у аптекаря более 480 граммов товара. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО.

«Установлено, что жительница города 1984 года рождения, работая в одной из аптек города, сбывала сильнодействующие вещества без назначения врача. В ходе обыска обнаружены и изъяты флаконы с прозрачной жидкостью, ампулы и капсулы, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества. Общая масса изъятых веществ составила более 480 граммов», — говорится на сайте ведомства. Сейчас с фигурантки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Германии отказались высылать приговоренного в Сургуте к заключению Аднана Нагаева. Он попадался на сбыте наркотиков несколько раз.

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В Сургуте сотрудницу аптеки подозревают в сбыте сильнодействующих веществ без назначения врача. Полицейские изъяли у аптекаря более 480 граммов товара. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО. «Установлено, что жительница города 1984 года рождения, работая в одной из аптек города, сбывала сильнодействующие вещества без назначения врача. В ходе обыска обнаружены и изъяты флаконы с прозрачной жидкостью, ампулы и капсулы, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества. Общая масса изъятых веществ составила более 480 граммов», — говорится на сайте ведомства. Сейчас с фигурантки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Германии отказались высылать приговоренного в Сургуте к заключению Аднана Нагаева. Он попадался на сбыте наркотиков несколько раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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