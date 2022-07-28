Ночную перестрелку в Екатеринбурге устроили бойцы наркодилера

По словам источника, южане напали на наркодилера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перестрелка, устроенная ночью на парковке около Посадской, 24, началась из-за конфликта южан с торговцем синтетическими наркотиками, который привел на помощь бойцов. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Ночью на 28 июля на Посадской прошли разборки за наркоту. Южане наехали на барыгу, продававшего синтетические наркотики», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что, вероятно, наркодилер позвал на помощь бойцов, оказывающих ему силовую поддержку. В результате троих человек госпитализировали с огнестрельным ранением. Одного пришлось везти сразу в операционную.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Перестрелка произошла в ночь на 28 июля на парковке у Посадской, 24. Две группы примерно из пяти человек с каждой стороны подрались и устроили стрельбу. Трое участников получили ранения предплечья, бедра, брюшной полости. Некоторых подозреваемых в разборках задержали, остальных ищут городские силовики.

Ранее также сообщалось о разборках и стрельбе на платных парковках на улицах Металлургов, 60, Патриса Лумумбы, 25 и Крауля, 168б. Однако там, по сообщениям источников, причиной потасовок стал передел сфер влияния. Предположительно, налет устроили бойцы ОПГ «Визовские». Их задерживали силовики из свердловского главка МВД.