Комфорт челябинским свиньям обеспечит компьютер

Цифровизация свинокомплексов пройдет за полтора года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Ариант» из Челябинска запустила программу цифровизации свиноводческих комплексов, в том числе для контроля микроклимата в помещениях. Как URA.RU сообщила пресс-служба предприятия, проводимая работа позволит за полтора года оптимизировать бизнес.

«Под цифровизацию, рассчитанную на полтора года, попадут все 11 свиноводческих комплексов. Тестовой площадкой стал комплекс „Михири-1“. Усовершенствования на каждом этапе технологического процесса, модернизация систем контроля микроклимата и кормов, безопасности, отчетности позволят оптимизировать бизнес-процессы компании», — рассказали URA.RU в «Арианте».

Чтобы вести учет стада, ветеринарных препаратов и кормов, выбрали продукт компании 1С вместо нидерландской разработки, которая использовалась ранее. Сейчас процесс отладки проходит разработанное мобильное приложение. Программу будут использовать операторы комплексов на участках осеменения, опороса, доращивания и откорма. Сегодня в хозяйстве «Арианта» имеется 600 тысяч голов свиней.

Гендиректор агрофирмы «Ариант» Андрей Борисов рассчитывает, что политика цифровизации затронет все сферы: повыситься должно даже качество кормов. Также ожидают, что вырастет квалификация сотрудников. Чтобы уметь работать с цифровым оборудованием, персонал свинокомплексов пройдет обучение.