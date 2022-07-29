Пьяные жители Миасса разыграли спецслужбы

30 июля 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

На вызов выехали шесть пожарных расчетов, а он оказался ложным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Миасса Челябинской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили разыграть пожарных, сообщив о возгорании в квартире. На вызов оперативно выехали шесть пожарных автомобилей. «К месту вызова незамедлительно выехали 6 единиц техники. Как выяснилось на месте, вызов оказался ложным — миасцы в алкогольном опьянении разыгрывали спецслужбы», — уточнили на официальной странице экстренной службы «Миасский пожарно-спасательный гарнизон» во «ВКонтакте». В МЧС России отметили, что подобные розыгрыши влекут за собой штрафные санкции. Кроме того, они могут стоить здоровья или жизни тем, кто в этот момент действительно нуждается в помощи.

Жители Миасса Челябинской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили разыграть пожарных, сообщив о возгорании в квартире. На вызов оперативно выехали шесть пожарных автомобилей. «К месту вызова незамедлительно выехали 6 единиц техники. Как выяснилось на месте, вызов оказался ложным — миасцы в алкогольном опьянении разыгрывали спецслужбы», — уточнили на официальной странице экстренной службы «Миасский пожарно-спасательный гарнизон» во «ВКонтакте». В МЧС России отметили, что подобные розыгрыши влекут за собой штрафные санкции. Кроме того, они могут стоить здоровья или жизни тем, кто в этот момент действительно нуждается в помощи.