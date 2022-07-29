Пьяные жители Миасса разыграли спецслужбы

На вызов выехали шесть пожарных расчетов, а он оказался ложным
Жители Миасса Челябинской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили разыграть пожарных, сообщив о возгорании в квартире. На вызов оперативно выехали шесть пожарных автомобилей.
«К месту вызова незамедлительно выехали 6 единиц техники. Как выяснилось на месте, вызов оказался ложным — миасцы в алкогольном опьянении разыгрывали спецслужбы», — уточнили на официальной странице экстренной службы «Миасский пожарно-спасательный гарнизон» во «ВКонтакте».
В МЧС России отметили, что подобные розыгрыши влекут за собой штрафные санкции. Кроме того, они могут стоить здоровья или жизни тем, кто в этот момент действительно нуждается в помощи.
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