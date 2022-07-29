29 июля 2022

Пьяные жители Миасса разыграли спецслужбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения по эвакуации людей из здания Арбитражного суда. Челябинск, пожарная машина, огонь
На вызов выехали шесть пожарных расчетов, а он оказался ложным Фото:

Жители Миасса Челябинской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили разыграть пожарных, сообщив о возгорании в квартире. На вызов оперативно выехали шесть пожарных автомобилей.

«К месту вызова незамедлительно выехали 6 единиц техники. Как выяснилось на месте, вызов оказался ложным — миасцы в алкогольном опьянении разыгрывали спецслужбы», — уточнили на официальной странице экстренной службы «Миасский пожарно-спасательный гарнизон» во «ВКонтакте».

В МЧС России отметили, что подобные розыгрыши влекут за собой штрафные санкции. Кроме того, они могут стоить здоровья или жизни тем, кто в этот момент действительно нуждается в помощи.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»
Подписаться
Жители Миасса Челябинской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили разыграть пожарных, сообщив о возгорании в квартире. На вызов оперативно выехали шесть пожарных автомобилей. «К месту вызова незамедлительно выехали 6 единиц техники. Как выяснилось на месте, вызов оказался ложным — миасцы в алкогольном опьянении разыгрывали спецслужбы», — уточнили на официальной странице экстренной службы «Миасский пожарно-спасательный гарнизон» во «ВКонтакте». В МЧС России отметили, что подобные розыгрыши влекут за собой штрафные санкции. Кроме того, они могут стоить здоровья или жизни тем, кто в этот момент действительно нуждается в помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...