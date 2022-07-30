Москвич обвинил соседа в облучении при помощи самодельного оружия

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Первая выставка 5-й Уральской индустриальной биеннале «После нас» . Екатеринбург, искусство, выставка, кирпич, микроволновка, свч
Житель Москвы заподозрил соседа в создании магнетрона Фото:

Житель Москвы Роман Мацуков обвинил соседа снизу в создании самодельного магнетрона, с помощью которого он облучает семью мужчины. С этим заявлением москвич обратился в СМИ.

«Нашли по объявлению в интернете парня, который занимается замерами, он пришел и обнаружил с помощью прибора, что шкалит СВЧ-диапазон у нас. Мы не понимали, что происходит, но обнаружили, что эти излучения происходят буквально продолжительностью 2-3 минуты и с интервалом 5 минут. Это нам показалось странным. Можно самостоятельно собрать магнетрон с помощью, грубо говоря, магнетрона, который в микроволновке находится. Сделать направляющую, все в открытом доступе находится», — рассказал Мацуков в интервью Газете.ru.

Журналистам удалось взять комментарий у мужчины, которого Мацуков обвиняет в применении самодельного магнетрона, однако ответ собеседника был неоднозначен. «У меня есть ответы на все вопросы, но не просто так через газету, надо как-то по-другому. По телефону я ничего не подтверждаю и не отказываюсь. Ко мне сейчас претензий нет, поэтому я ничего отстаивать сейчас не собираюсь», — заявил он.

Сообщается, что перед инцидентом у соседей произошел скандал из-за шума. Сразу после этого Мацуков заметил аномальное нагревание пола в квартире, из-за чего и вызвал специалиста.

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Житель Москвы Роман Мацуков обвинил соседа снизу в создании самодельного магнетрона, с помощью которого он облучает семью мужчины. С этим заявлением москвич обратился в СМИ. «Нашли по объявлению в интернете парня, который занимается замерами, он пришел и обнаружил с помощью прибора, что шкалит СВЧ-диапазон у нас. Мы не понимали, что происходит, но обнаружили, что эти излучения происходят буквально продолжительностью 2-3 минуты и с интервалом 5 минут. Это нам показалось странным. Можно самостоятельно собрать магнетрон с помощью, грубо говоря, магнетрона, который в микроволновке находится. Сделать направляющую, все в открытом доступе находится», — рассказал Мацуков в интервью Газете.ru. Журналистам удалось взять комментарий у мужчины, которого Мацуков обвиняет в применении самодельного магнетрона, однако ответ собеседника был неоднозначен. «У меня есть ответы на все вопросы, но не просто так через газету, надо как-то по-другому. По телефону я ничего не подтверждаю и не отказываюсь. Ко мне сейчас претензий нет, поэтому я ничего отстаивать сейчас не собираюсь», — заявил он. Сообщается, что перед инцидентом у соседей произошел скандал из-за шума. Сразу после этого Мацуков заметил аномальное нагревание пола в квартире, из-за чего и вызвал специалиста.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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