Москвич обвинил соседа в облучении при помощи самодельного оружия

30 июля 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Житель Москвы заподозрил соседа в создании магнетрона Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Житель Москвы Роман Мацуков обвинил соседа снизу в создании самодельного магнетрона, с помощью которого он облучает семью мужчины. С этим заявлением москвич обратился в СМИ. «Нашли по объявлению в интернете парня, который занимается замерами, он пришел и обнаружил с помощью прибора, что шкалит СВЧ-диапазон у нас. Мы не понимали, что происходит, но обнаружили, что эти излучения происходят буквально продолжительностью 2-3 минуты и с интервалом 5 минут. Это нам показалось странным. Можно самостоятельно собрать магнетрон с помощью, грубо говоря, магнетрона, который в микроволновке находится. Сделать направляющую, все в открытом доступе находится», — рассказал Мацуков в интервью Газете.ru . Журналистам удалось взять комментарий у мужчины, которого Мацуков обвиняет в применении самодельного магнетрона, однако ответ собеседника был неоднозначен. «У меня есть ответы на все вопросы, но не просто так через газету, надо как-то по-другому. По телефону я ничего не подтверждаю и не отказываюсь. Ко мне сейчас претензий нет, поэтому я ничего отстаивать сейчас не собираюсь», — заявил он. Сообщается, что перед инцидентом у соседей произошел скандал из-за шума. Сразу после этого Мацуков заметил аномальное нагревание пола в квартире, из-за чего и вызвал специалиста.

Житель Москвы Роман Мацуков обвинил соседа снизу в создании самодельного магнетрона, с помощью которого он облучает семью мужчины. С этим заявлением москвич обратился в СМИ. «Нашли по объявлению в интернете парня, который занимается замерами, он пришел и обнаружил с помощью прибора, что шкалит СВЧ-диапазон у нас. Мы не понимали, что происходит, но обнаружили, что эти излучения происходят буквально продолжительностью 2-3 минуты и с интервалом 5 минут. Это нам показалось странным. Можно самостоятельно собрать магнетрон с помощью, грубо говоря, магнетрона, который в микроволновке находится. Сделать направляющую, все в открытом доступе находится», — рассказал Мацуков в интервью Газете.ru. Журналистам удалось взять комментарий у мужчины, которого Мацуков обвиняет в применении самодельного магнетрона, однако ответ собеседника был неоднозначен. «У меня есть ответы на все вопросы, но не просто так через газету, надо как-то по-другому. По телефону я ничего не подтверждаю и не отказываюсь. Ко мне сейчас претензий нет, поэтому я ничего отстаивать сейчас не собираюсь», — заявил он. Сообщается, что перед инцидентом у соседей произошел скандал из-за шума. Сразу после этого Мацуков заметил аномальное нагревание пола в квартире, из-за чего и вызвал специалиста.