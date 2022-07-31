FT: Запад опасается вводить санкции против России

01 августа 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Запад медлит с санкциями против нефти из России, опасаясь обострения энергокризиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Энтузиазм Запада в вопросе введения новых санкций против России постепенно сходит на нет. Об этом сообщается в статье британской газеты Financial Times. «Запад ослабляет усилия по ограничению торговли российской нефтью на фоне роста инфляционных и энергетических рисков. В связи с чем Еврокомиссия уже одобрила исключения из ранее введенных санкций… во избежание обострения энергетического и продовольственного кризисов», — пишет издание. Автор статьи напомнил, что в начале июня ЕС запретил компаниям страховать суда, перевозящие нефть из России. При этом в настоящее время та же Британия затягивает с сроками и не присоединяется к санкциям. Известно, что в мае ЕС и Лондон договорились вместе ввести ранее упомянутый запрет, однако британская сторона ограничилась лишь тем, что запретила страховать суда, везущие нефть из РФ в само королевство. По данным газеты, это можно объяснить тем, что в Америке опасаются резкого скачка цен на нефть и усугубления мирового энергетического кризиса. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Российские власти говорили о том, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: к примеру, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Энтузиазм Запада в вопросе введения новых санкций против России постепенно сходит на нет. Об этом сообщается в статье британской газеты Financial Times. «Запад ослабляет усилия по ограничению торговли российской нефтью на фоне роста инфляционных и энергетических рисков. В связи с чем Еврокомиссия уже одобрила исключения из ранее введенных санкций… во избежание обострения энергетического и продовольственного кризисов», — пишет издание. Автор статьи напомнил, что в начале июня ЕС запретил компаниям страховать суда, перевозящие нефть из России. При этом в настоящее время та же Британия затягивает с сроками и не присоединяется к санкциям. Известно, что в мае ЕС и Лондон договорились вместе ввести ранее упомянутый запрет, однако британская сторона ограничилась лишь тем, что запретила страховать суда, везущие нефть из РФ в само королевство. По данным газеты, это можно объяснить тем, что в Америке опасаются резкого скачка цен на нефть и усугубления мирового энергетического кризиса. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Российские власти говорили о том, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: к примеру, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.