Американские ПВО, размещенные на Тайвани, были подавлены Су-35

Китай подавил систему ПВО США на Тайвань Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Американские ПВО, размещенные на острове Тайвань, были подавлены истребителями Су-35. Об этом сообщает Avia.pro.

Группа боевых самолетов ВВС НОАК устроила масштабный налет на американские средства противовоздушной обороны, развернутые на острове Тайвань. В данном столкновении приняли участие и истребители Су-35, которые и подавили систему ПВО США.

«Истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая успешно отработали прорыв средств ПВО противника. По меньшей мере два истребителя Су-35 прорвались в район опознавания средств ПВО Тайваня и задействовали комплексы РЭБ для постановки „шумов“ американским ПВО», — ссылается портал на источник.

В настоящий момент обострились отношения между США, Тайвань и Китаем. В свою очередь, предполагаемый визит Палаты представителей США Нэнси Пелоси конгресса США усугубил и так напряженную ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что США готовы переключить внимание с Украины на Тайвань. Кроме того, Китай проведет срочные военные учения вблизи острова.