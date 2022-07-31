31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

Пермяки смогут покататься на аттракционах в парке за 50 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, парк горького, виды перми, пермь, атракцион
Каждый будний день в парке на один определенный аттракцион будет зафиксирована цена Фото:

В Центральном парке развлечений им. М. Горького в Перми запустили новую акцию «Аттракцион дня». Каждый день в течение августа в парке стоимость какого-то одного аттракциона будет равняться 50 рублям. Об этом сообщили на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

«Мы знаем, как вы обожаете аттракционы, поэтому решили подарить возможность кататься на них еще чаще. Весь август по будням мы объявляем аттракцион дня стоимостью всего 50 рублей!», — указано в посте.

Сегодня, 1 августа, аттракцион дня — Music express cotton club. Обычная стоимость этого аттракциона — 240 рублей. Аттракцион дня на 2 августа будет объявлен в течение сегодняшнего дня.

Пермяков порадовала акция: пост собрал более 300 лайков и 600 перепостов. Однако в комментариях многие предположили, что очереди на аттракционы увеличатся еще сильнее.

Ранее URA.RU сообщало, что в парке появится новый экстремальный аттракцион «Диско». Катание на нем происходит по дугообразному пути вперед и назад.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Подписаться
В Центральном парке развлечений им. М. Горького в Перми запустили новую акцию «Аттракцион дня». Каждый день в течение августа в парке стоимость какого-то одного аттракциона будет равняться 50 рублям. Об этом сообщили на странице парка в соцсети «ВКонтакте». «Мы знаем, как вы обожаете аттракционы, поэтому решили подарить возможность кататься на них еще чаще. Весь август по будням мы объявляем аттракцион дня стоимостью всего 50 рублей!», — указано в посте. Сегодня, 1 августа, аттракцион дня — Music express cotton club. Обычная стоимость этого аттракциона — 240 рублей. Аттракцион дня на 2 августа будет объявлен в течение сегодняшнего дня. Пермяков порадовала акция: пост собрал более 300 лайков и 600 перепостов. Однако в комментариях многие предположили, что очереди на аттракционы увеличатся еще сильнее. Ранее URA.RU сообщало, что в парке появится новый экстремальный аттракцион «Диско». Катание на нем происходит по дугообразному пути вперед и назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...