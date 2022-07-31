31 июля 2022

Пермские повара завоевали кубок главы Карачаево-Черкесии

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Шеф-повар развлекательного комплекса Me King Алексей Сидоров. Тюмень.
Всего за кубок боролись повара из 10 регионов страны Фото:

Повара из Перми выиграли кубок главы Карачаево-Черкесской республики. Приз разыгрывался на фестивале кавказской кухни «Кунак-2022».

«По итогам двух туров по приготовлению блюд из баранины и речной форели жюри признало лучшими поваров из Перми», — сообщает РИА «Новости». За кубок боролись мастера из 10 регионов страны.

Второе место в конкурсе заняли представители Кабардино-Балкарии, а третье — Карачево-Черкесии. Фестиваль «Кунак-2022» был организован минтуризма республики. Событие было приурочено к 100-летию КЧР. Во время фестиваля можно было попробовать блюда кавказской кухни от 50 поваров.

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Повара из Перми выиграли кубок главы Карачаево-Черкесской республики. Приз разыгрывался на фестивале кавказской кухни «Кунак-2022». «По итогам двух туров по приготовлению блюд из баранины и речной форели жюри признало лучшими поваров из Перми», — сообщает РИА «Новости». За кубок боролись мастера из 10 регионов страны. Второе место в конкурсе заняли представители Кабардино-Балкарии, а третье — Карачево-Черкесии. Фестиваль «Кунак-2022» был организован минтуризма республики. Событие было приурочено к 100-летию КЧР. Во время фестиваля можно было попробовать блюда кавказской кухни от 50 поваров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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