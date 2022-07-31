Пермские повара завоевали кубок главы Карачаево-Черкесии

Всего за кубок боролись повара из 10 регионов страны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Повара из Перми выиграли кубок главы Карачаево-Черкесской республики. Приз разыгрывался на фестивале кавказской кухни «Кунак-2022».

«По итогам двух туров по приготовлению блюд из баранины и речной форели жюри признало лучшими поваров из Перми», — сообщает РИА «Новости». За кубок боролись мастера из 10 регионов страны.

Второе место в конкурсе заняли представители Кабардино-Балкарии, а третье — Карачево-Черкесии. Фестиваль «Кунак-2022» был организован минтуризма республики. Событие было приурочено к 100-летию КЧР. Во время фестиваля можно было попробовать блюда кавказской кухни от 50 поваров.