Пермяки несут для помощи Донбассу бронежилеты, каски и мед

В пункты сбора гуманитарной помощи для военных и жителей Добнасса, которые открыло пермское отделение ОНФ, жители края приносят оптические прицелы, приборы ночного видения, бронежилеты, каски, камуфляж, бинокли, рации, берцы. В основном это делают бывшие военные, сообщает пресс-служба пермского ОНФ.
«Многие благотворители — военные на пенсии, которые не понаслышке знают о том, как и зачем применяется каждый предмет. Порой к посылке приложены письма с теплыми пожеланиями, где главной мыслью протянулись слова: „После победы над нацизмом возвращайтесь домой живыми“», — отметили в пресс-службе.
Активно помогают предприятия. УПРДОР «Прикамье» собрал огромную продуктовую посылку. А активисты ОНФ из компании «Атлант» намерены возвести в Донбассе ФАП. Дети и педагоги школы №101 передали больше 250 книг. «Региональное отделение Народного фронта приняло более трех тысяч банок рыбных и мясных консервов, более тонны муки и круп, бинты, перевязочные пакеты и даже огромную флягу с медом», — говорится в сообщении.
Сопредседатели ОНФ Ирина Ивенских, Алексей Мельников и Елена Лебедева передали термосы, газовые плиты и большой запас воды. В совокупности все это «позволит напоить бойцов горячим чаем».
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский край направил в ЛНР колонну автотехники. А волонтеры, вернувшиеся с Донбасса, рассказали о том, как работали в освобожденных территориях. С 24 февраля на территории Украины проходит специальная операция РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее целью является защита жителей Донбасса от геноцида.
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В пункты сбора гуманитарной помощи для военных и жителей Добнасса, которые открыло пермское отделение ОНФ, жители края приносят оптические прицелы, приборы ночного видения, бронежилеты, каски, камуфляж, бинокли, рации, берцы. В основном это делают бывшие военные, сообщает пресс-служба пермского ОНФ. «Многие благотворители — военные на пенсии, которые не понаслышке знают о том, как и зачем применяется каждый предмет. Порой к посылке приложены письма с теплыми пожеланиями, где главной мыслью протянулись слова: „После победы над нацизмом возвращайтесь домой живыми“», — отметили в пресс-службе. Активно помогают предприятия. УПРДОР «Прикамье» собрал огромную продуктовую посылку. А активисты ОНФ из компании «Атлант» намерены возвести в Донбассе ФАП. Дети и педагоги школы №101 передали больше 250 книг. «Региональное отделение Народного фронта приняло более трех тысяч банок рыбных и мясных консервов, более тонны муки и круп, бинты, перевязочные пакеты и даже огромную флягу с медом», — говорится в сообщении. Сопредседатели ОНФ Ирина Ивенских, Алексей Мельников и Елена Лебедева передали термосы, газовые плиты и большой запас воды. В совокупности все это «позволит напоить бойцов горячим чаем». Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский край направил в ЛНР колонну автотехники. А волонтеры, вернувшиеся с Донбасса, рассказали о том, как работали в освобожденных территориях. С 24 февраля на территории Украины проходит специальная операция РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее целью является защита жителей Донбасса от геноцида.