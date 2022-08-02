Пермяки несут для помощи Донбассу бронежилеты, каски и мед

ОНФ в Перми собрал большую партию гумпомощи ЛДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В пункты сбора гуманитарной помощи для военных и жителей Добнасса, которые открыло пермское отделение ОНФ, жители края приносят оптические прицелы, приборы ночного видения, бронежилеты, каски, камуфляж, бинокли, рации, берцы. В основном это делают бывшие военные, сообщает пресс-служба пермского ОНФ.

«Многие благотворители — военные на пенсии, которые не понаслышке знают о том, как и зачем применяется каждый предмет. Порой к посылке приложены письма с теплыми пожеланиями, где главной мыслью протянулись слова: „После победы над нацизмом возвращайтесь домой живыми“», — отметили в пресс-службе.

Активно помогают предприятия. УПРДОР «Прикамье» собрал огромную продуктовую посылку. А активисты ОНФ из компании «Атлант» намерены возвести в Донбассе ФАП. Дети и педагоги школы №101 передали больше 250 книг. «Региональное отделение Народного фронта приняло более трех тысяч банок рыбных и мясных консервов, более тонны муки и круп, бинты, перевязочные пакеты и даже огромную флягу с медом», — говорится в сообщении.

Сопредседатели ОНФ Ирина Ивенских, Алексей Мельников и Елена Лебедева передали термосы, газовые плиты и большой запас воды. В совокупности все это «позволит напоить бойцов горячим чаем».

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский край направил в ЛНР колонну автотехники. А волонтеры, вернувшиеся с Донбасса, рассказали о том, как работали в освобожденных территориях. С 24 февраля на территории Украины проходит специальная операция РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее целью является защита жителей Донбасса от геноцида.