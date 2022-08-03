В Перми нашли временную замену ушедшему на повышение министру

Исполняющей обязанности министра транспорта Пермского края назначена Наталья Чазова, которая занимала в ведомстве должность заместителя. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства в разделе его структуры. Занимавший этот пост Андрей Алякринский уже фигурирует как вице-премьер по инфраструктуре.
«Наталья Чазова назначена исполняющей обязанности министра транспорта», — пояснили URA.RU в пресс-службе краевого правительства. В новом статусе Чазова работает с 1 августа, с момента перехода Алякринского на должность зампреда
Источники URA говорят, что в перспективе пост министра транспорта, скорее всего, займет руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков. Якобы именно он является основным претендентом. Поэтому Чазова — временная кандидатура.
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