В Перми нашли временную замену ушедшему на повышение министру

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Наталья Чазова приступила к обязанностям с 1 августа Фото:

Исполняющей обязанности министра транспорта Пермского края назначена Наталья Чазова, которая занимала в ведомстве должность заместителя. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства в разделе его структуры. Занимавший этот пост Андрей Алякринский уже фигурирует как вице-премьер по инфраструктуре.

«Наталья Чазова назначена исполняющей обязанности министра транспорта», — пояснили URA.RU в пресс-службе краевого правительства. В новом статусе Чазова работает с 1 августа, с момента перехода Алякринского на должность зампреда

Источники URA говорят, что в перспективе пост министра транспорта, скорее всего, займет руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков. Якобы именно он является основным претендентом. Поэтому Чазова — временная кандидатура.

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Исполняющей обязанности министра транспорта Пермского края назначена Наталья Чазова, которая занимала в ведомстве должность заместителя. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства в разделе его структуры. Занимавший этот пост Андрей Алякринский уже фигурирует как вице-премьер по инфраструктуре. «Наталья Чазова назначена исполняющей обязанности министра транспорта», — пояснили URA.RU в пресс-службе краевого правительства. В новом статусе Чазова работает с 1 августа, с момента перехода Алякринского на должность зампреда Источники URA говорят, что в перспективе пост министра транспорта, скорее всего, займет руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков. Якобы именно он является основным претендентом. Поэтому Чазова — временная кандидатура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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