Тюменская компания поможет снизить расходы на нефтедобычу

Микросферы, произведенные тюменской компанией «Платинус», используются в нефтедобыче и медицине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Микросферы тюменской компании «Платинус», которые используются в нефтегазодобывающей отрасли и медицине, стоят в несколько раз дешевле зарубежных аналогов. Об этом сообщает паблик «Тюменская область» соцсети «ВКонтакте».

«Основные показатели любой продукции — это ценообразование на конечную продукцию и ее технические свойства. Ценообразование — однозначно одно из наших преимуществ. В целом, это продукция, произведенная на территории России. В частности — в нашей Тюменской области. Второй важный момент — это то, что она получена из российских материалов, что снижает логистические и операционные затраты, и мы можем получить продукцию, которая наравне по техническому результату с конкурирующей иностранной продукцией, но произведена полностью из российских материалов и на российском оборудовании», — приводит паблик слова директора компании Дмитрия Галиоса.

Микросферы — это универсальный наполнитель для нефтяной промышленности и медицины. Материал изготавливают в Тюмени в высокотемпературных печах. «Наша компания уже несколько лет занимается разработкой новых материалов, основанных на керамике и стеклокерамике. Мы получили линейку продукции в виде лабораторных и промышленных образцов и в конечном итоге запустили цех по производству микросферы на основе керамических и стеклокерамических материалов», — добавил Галиос.

Основными заказчиками микросфер являются компании из нефтегазового сектора Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Продукция ООО «Платинус» является лучшим в своем сегменте высокотехнологичным аналогом иностранной микросферы.

Необходимость в импортозамещении возникла в России на фоне спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.