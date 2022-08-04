Дело отца Сергия рассмотрит судья Навального*

04 августа 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Суд над отцом Сергием пройдет 10 августа в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дело об экстремизме экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) рассмотрит судья Наталья Курышева, которая выносила решение по апелляции осужденного блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Соответствующая информация размещена в картотеке Бабушкинского районного суда Москвы. «Судья Курышева Наталья Сергеевна. Дело зарегистрировано 3 августа, находится у судьи», — говорится в карточке дела. К Курышевой в 2021 году поступала на рассмотрение апелляция по делу об оскорблении Навальным ветерана Игната Артеменко. Блогер пытался доказать невиновность, но судья оставила решение суда без изменения. Николая Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. После вынесения приговора экс-схиигумену предъявили обвинение в экстремизме. Вместе с ним по делу проходит его бывший пиращик Всеволод Могучев. Силовики проанализировали обращения Романова и посчитали, что в них содержатся высказывания, относимые к экстремистским. Суд по делу экс-схимонаха назначен на 10 августа, ему грозит до шести лет колонии. Навальный приговорен к 9 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере за присваивание денег сторонников. Позднее его попросили привлечь к ответственности по другим статьям уголовного кодекса. *Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дело об экстремизме экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) рассмотрит судья Наталья Курышева, которая выносила решение по апелляции осужденного блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Соответствующая информация размещена в картотеке Бабушкинского районного суда Москвы. «Судья Курышева Наталья Сергеевна. Дело зарегистрировано 3 августа, находится у судьи», — говорится в карточке дела. К Курышевой в 2021 году поступала на рассмотрение апелляция по делу об оскорблении Навальным ветерана Игната Артеменко. Блогер пытался доказать невиновность, но судья оставила решение суда без изменения. Николая Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. После вынесения приговора экс-схиигумену предъявили обвинение в экстремизме. Вместе с ним по делу проходит его бывший пиращик Всеволод Могучев. Силовики проанализировали обращения Романова и посчитали, что в них содержатся высказывания, относимые к экстремистским. Суд по делу экс-схимонаха назначен на 10 августа, ему грозит до шести лет колонии. Навальный приговорен к 9 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере за присваивание денег сторонников. Позднее его попросили привлечь к ответственности по другим статьям уголовного кодекса. *Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов.