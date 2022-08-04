Дело отца Сергия об экстремизме поступило в суд

04 августа 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Отец Сергий предстанет перед Бабушкинским судом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дело экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) поступило в Бабушкинский районный суд Москвы и начнет рассматриваться в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков. «Дело Николая Романова поступило в Бабушкинский суд. Предварительно заседание назначено на 10 августа», — рассказал Бабиков. Вместе с отцом Сергием по делу проходит его бывший пресс-секретарь и соратник Всеволод Могучев. Дело об экстремизме в отношении экс-схиигумена было возбуждено в 2021 году — сразу после приговора по трем статьям: склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение прав на свободу вероисповедания. Отца Сергия уже приговорили к 3,5 годам колонии, однако по новому обвинению ему грозит еще шесть лет лишения свободы. В распоряжении следователей находится несколько видеороликов, которые могут быть признаны судом экстремистскими материалами.

Дело экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) поступило в Бабушкинский районный суд Москвы и начнет рассматриваться в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков. «Дело Николая Романова поступило в Бабушкинский суд. Предварительно заседание назначено на 10 августа», — рассказал Бабиков. Вместе с отцом Сергием по делу проходит его бывший пресс-секретарь и соратник Всеволод Могучев. Дело об экстремизме в отношении экс-схиигумена было возбуждено в 2021 году — сразу после приговора по трем статьям: склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение прав на свободу вероисповедания. Отца Сергия уже приговорили к 3,5 годам колонии, однако по новому обвинению ему грозит еще шесть лет лишения свободы. В распоряжении следователей находится несколько видеороликов, которые могут быть признаны судом экстремистскими материалами.