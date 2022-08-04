04 августа 2022

В Перми стал богаче банк, топ-менеджера которого нашли мертвым

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© Служба новостей «URA.RU»
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Банк, топ-менеджера которого нашли мертвым, улучшил финансовые показатели Фото:

АО «Банк Пермь», топ-менеджера которого нашли мертвым на рабочем месте, улучшил финансовые показатели. За 8 месяцев текущего года капитал кредитного учреждения увеличился почти на 26 миллионов рублей, сообщается на сайте банка.

«Финансовые показатели АО „Банк Пермь“: капитал (собственные средства) на 01.08.2022 — 609,9 млн рублей. Валюта баланса — 3,4 млрд рублей», — указано на сайте. На 1 января 2022 года банк владел капиталом в 584,1 млн рублей, валюта баланса составляла 3,3 млрд рублей.

АО «Банк Пермь» был создан в 1990 году на базе Ленинского отделения Госбанка СССР. На сегодня кредитное учреждение предоставляет все основные банковские услуги бизнесу и частным лицам. В апреле 2021 года топ-менеджер банка был найден мертвым на своем рабочем месте. Пермские СМИ тогда писали, что мужчина совершил самоубийство.

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АО «Банк Пермь», топ-менеджера которого нашли мертвым на рабочем месте, улучшил финансовые показатели. За 8 месяцев текущего года капитал кредитного учреждения увеличился почти на 26 миллионов рублей, сообщается на сайте банка. «Финансовые показатели АО „Банк Пермь“: капитал (собственные средства) на 01.08.2022 — 609,9 млн рублей. Валюта баланса — 3,4 млрд рублей», — указано на сайте. На 1 января 2022 года банк владел капиталом в 584,1 млн рублей, валюта баланса составляла 3,3 млрд рублей. АО «Банк Пермь» был создан в 1990 году на базе Ленинского отделения Госбанка СССР. На сегодня кредитное учреждение предоставляет все основные банковские услуги бизнесу и частным лицам. В апреле 2021 года топ-менеджер банка был найден мертвым на своем рабочем месте. Пермские СМИ тогда писали, что мужчина совершил самоубийство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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