В Троицке 16 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке. Фото

06 августа 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Причину пожара установят специалисты Фото: Илья Московец © URA.RU В городе Троицк Челябинской области произошел пожар в доме коридорного типа. Спасателям пришлось эвакуировать 16 человек, еще 20 выбрались на улицу сами, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона. «Утром 6 августа поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже в жилом доме коридорного типа по улице Гагарина, 16. Происходило горение в квартире на площади 50 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, с помощью спас-комплектов по маршевым лестницам в сопровождении пожарных спасено 16 человек, в том числе 5 детей», — рассказали в пресс-службе. При пожаре никто не пострадал. Причину установят специалисты, на месте работает испытательная пожарная лаборатория. Горел дом коридорного типа ГУ МЧС по Челябинской области Эпицентр находился на втором этаже ГУ МЧС по Челябинской области Квартира сгорела полностью ГУ МЧС по Челябинской области

В городе Троицк Челябинской области произошел пожар в доме коридорного типа. Спасателям пришлось эвакуировать 16 человек, еще 20 выбрались на улицу сами, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона. «Утром 6 августа поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже в жилом доме коридорного типа по улице Гагарина, 16. Происходило горение в квартире на площади 50 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, с помощью спас-комплектов по маршевым лестницам в сопровождении пожарных спасено 16 человек, в том числе 5 детей», — рассказали в пресс-службе. При пожаре никто не пострадал. Причину установят специалисты, на месте работает испытательная пожарная лаборатория.