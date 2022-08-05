05 августа 2022

В Троицке 16 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мчс, огонь
Причину пожара установят специалисты Фото:

В городе Троицк Челябинской области произошел пожар в доме коридорного типа. Спасателям пришлось эвакуировать 16 человек, еще 20 выбрались на улицу сами, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«Утром 6 августа поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже в жилом доме коридорного типа по улице Гагарина, 16. Происходило горение в квартире на площади 50 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, с помощью спас-комплектов по маршевым лестницам в сопровождении пожарных спасено 16 человек, в том числе 5 детей», — рассказали в пресс-службе.

При пожаре никто не пострадал. Причину установят специалисты, на месте работает испытательная пожарная лаборатория.

Горел дом коридорного типа
Эпицентр находился на втором этаже
Квартира сгорела полностью

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В городе Троицк Челябинской области произошел пожар в доме коридорного типа. Спасателям пришлось эвакуировать 16 человек, еще 20 выбрались на улицу сами, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона. «Утром 6 августа поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже в жилом доме коридорного типа по улице Гагарина, 16. Происходило горение в квартире на площади 50 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, с помощью спас-комплектов по маршевым лестницам в сопровождении пожарных спасено 16 человек, в том числе 5 детей», — рассказали в пресс-службе. При пожаре никто не пострадал. Причину установят специалисты, на месте работает испытательная пожарная лаборатория.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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