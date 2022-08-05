В городе Троицк Челябинской области произошел пожар в доме коридорного типа. Спасателям пришлось эвакуировать 16 человек, еще 20 выбрались на улицу сами, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.
«Утром 6 августа поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже в жилом доме коридорного типа по улице Гагарина, 16. Происходило горение в квартире на площади 50 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, с помощью спас-комплектов по маршевым лестницам в сопровождении пожарных спасено 16 человек, в том числе 5 детей», — рассказали в пресс-службе.
При пожаре никто не пострадал. Причину установят специалисты, на месте работает испытательная пожарная лаборатория.
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