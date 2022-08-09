Главному инженеру предлагают зарплату от 105 тысяч 840 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске названы самые высокооплачиваемые вакансии августа. Наиболее выгодным предложением в подборке стала вакансия главного инженера, которому предлагают зарплату от 105 тысяч 840 рублей, указано в итогах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

«В топе наиболее высокооплачиваемых предложений августа в Челябинске — вакансии в снабжении и ритейле, строительстве и производстве, финансах и юриспруденции, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении, маркетинге, общественном питании и IT. В Челябинске в топ-5 вошли вакансии для медицинских представителей, а также вакансия главного инженера, начальника отдела радиационной и экологической безопасности, Программист 1 °C», — говорится на сайте.

На должность главного инженера, которому готовы платить 105 тысяч рублей, требуется специалист с высшим образованием и опытом работы в области использования объектов атомной энергии. На втором месте находится вакансия главного врача с зарплатой 100 000 рублей, на третьем должность начальника отдела радиационной и экологической безопасности — 84 тысячи рублей, программисту 1 С готовы платить от 70 000 рублей, медицинскому представителю — от 69 000 тысяч до 81 тысячи рублей.