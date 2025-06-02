Челябинский продюсер ситкома «Универ.Молодые» раскрыл, что ждет зрителей во втором сезоне

Уроженец Челябинска, креативный продюсер Илья Полежайкин объявил о завершении съемок второго сезона ситкома «Универ. Молодые». Сезон будет представлен 20 эпизодами, а зрителей ждут новые персонажи и неожиданные повороты в судьбах старых героев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.
«Второй сезон „Универ. Молодые“ для наших героев — это работа над ошибками. Федя попытается вернуть Полину, Аня — извиниться перед Пашей, а вместе они будут заглаживать вину перед Славой. Зуев станет подчиненным бывшей жены и столкнется с ошибками прошлого. Последствия ошибки с Кириллом доведут Вику до судебного разбирательства. И только Кузя по-прежнему уверен, что никогда не совершает ошибок», — рассказал Полежайкин, передает пресс-служба ТНТ.
В новой части сериала студенты столкнутся с финансовыми трудностями, попробуют себя в борьбе с искусственным интеллектом и переживут изменения в составе. Кузя, которого играет Виталий Гогунский, раскроет секреты своего пельменного бизнеса.
Ранее URA.RU сообщало, что в продолжении ситкома «Универ» снялась актриса из Магнитогорска Алина Воскресенская в роли первокурсницы Полины. Первый сезон стартовал 10 марта, а дата выхода следующего пока неизвестна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!