В Юрюзани Челябинской области после обеда 2 июня начался сильный град. Фото выпавших градин поделились с URA.RU очевидцы.
«У нас в Юрюзани сильный град. Погибли посадки, цветы», — сообщил URA.RU очевидец события.
Синоптики предупреждали о грозовых ливнях, граде и сильном ветре, которые надвигаются на Челябинскую область с запада. Метеорологи сообщили, что порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Основной удар стихии предполагается ночью с 2 на 3 июня. При этом дневные температуры воздуха в регионе упадут до 20-25 градусов.
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