На челябинский город обрушился град. Фото

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Град начался на западе региона (архивное фото)
Град начался на западе региона (архивное фото) Фото:

В Юрюзани Челябинской области после обеда 2 июня начался сильный град. Фото выпавших градин поделились с URA.RU очевидцы.

«У нас в Юрюзани сильный град. Погибли посадки, цветы», — сообщил URA.RU очевидец события.

Синоптики предупреждали о грозовых ливнях, граде и сильном ветре, которые надвигаются на Челябинскую область с запада. Метеорологи сообщили, что порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Основной удар стихии предполагается ночью с 2 на 3 июня. При этом дневные температуры воздуха в регионе упадут до 20-25 градусов.

Грозовой фронт наступает на регион с запада
Грозовой фронт наступает на регион с запада
Фото:
Градом побило цветы и посадки
Градом побило цветы и посадки
Фото:

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В Юрюзани Челябинской области после обеда 2 июня начался сильный град. Фото выпавших градин поделились с URA.RU очевидцы. «У нас в Юрюзани сильный град. Погибли посадки, цветы», — сообщил URA.RU очевидец события. Синоптики предупреждали о грозовых ливнях, граде и сильном ветре, которые надвигаются на Челябинскую область с запада. Метеорологи сообщили, что порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Основной удар стихии предполагается ночью с 2 на 3 июня. При этом дневные температуры воздуха в регионе упадут до 20-25 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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