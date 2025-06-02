Умеров вновь выделился на переговорах в Стамбуле

Умеров не воспользовался устройством перевода на вступительном слове Фидана
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Рустем Умеров вновь отказался от услуг переводчика на переговорах
Рустем Умеров вновь отказался от услуг переводчика на переговорах Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Министр обороны Украины Рустем Умеров во второй раз подряд не воспользовался устройством для синхронного перевода во время вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщают российские журналисты. 

«Умеров на встрече с российской делегацией в Стамбуле вновь не воспользовался устройством для синхронного перевода на вступительном слове главы турецкого МИД Хакана Фидана», — передает РИА Новости. На прошедших переговорах в мае, где Умеров возглавлял украинскую делегацию, он также не воспользовался синхронным переводом.

Второй этап переговорного процесса проходит в стамбульском дворце Чираган. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую сторону возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В начале встречи глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан обратился с приветственной речью к участникам. URA.RU провордит текстовую трансляцию переговоров в Стамбуле. 

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Министр обороны Украины Рустем Умеров во второй раз подряд не воспользовался устройством для синхронного перевода во время вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщают российские журналисты.  «Умеров на встрече с российской делегацией в Стамбуле вновь не воспользовался устройством для синхронного перевода на вступительном слове главы турецкого МИД Хакана Фидана», — передает РИА Новости. На прошедших переговорах в мае, где Умеров возглавлял украинскую делегацию, он также не воспользовался синхронным переводом. Второй этап переговорного процесса проходит в стамбульском дворце Чираган. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую сторону возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В начале встречи глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан обратился с приветственной речью к участникам. URA.RU провордит текстовую трансляцию переговоров в Стамбуле. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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