Умеров вновь выделился на переговорах в Стамбуле

Министр обороны Украины Рустем Умеров во второй раз подряд не воспользовался устройством для синхронного перевода во время вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщают российские журналисты.
«Умеров на встрече с российской делегацией в Стамбуле вновь не воспользовался устройством для синхронного перевода на вступительном слове главы турецкого МИД Хакана Фидана», — передает РИА Новости. На прошедших переговорах в мае, где Умеров возглавлял украинскую делегацию, он также не воспользовался синхронным переводом.
Второй этап переговорного процесса проходит в стамбульском дворце Чираган. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую сторону возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В начале встречи глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан обратился с приветственной речью к участникам. URA.RU провордит текстовую трансляцию переговоров в Стамбуле.
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