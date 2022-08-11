Юрист: что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях

12 августа 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

Юрист рекомендовал не постить в соцсетях сведения о месте жительства и работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В социальных сетях не рекомендуется публиковать персональные данные, например, о месте работы и адресе проживания пользователя. Такой совет дал заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. «Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников», — поделился эксперт в беседе с агентством «Прайм». По его словам, из этих же соображений не стоит публиковать сведения о вашем местонахождении, а для того, чтобы обезопасить имущество, не стоит писать, что вас в данный момент нет дома. Постить селфи и рассказы о новых местах желательно не онлайн, а по возвращении из поездки. С особой внимательность стоит отнестись к публикации фото других людей. «Обнародование изображения человека в большинстве случаев требует его согласия. Оно не требуется, если фото-видео съемка велась в публичном месте, и в некоторых иных случаях», — уточнил Миронов. А при рассказе о трудовой деятельности необходимо специалист рекомендовал помнить о нормах профессиональной этики, сохранения коммерческой или служебной, а также врачебной тайны. Ранее кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права УрГЮУ Леонид Вахрушев рассказал URA.RU, как избежать блокировки видео из-за чужой музыки. Юрист предупредил, что авторское и интеллектуальное право в России никто не отменял, и использование музыки в коммерческих целях может быть чревато обращением правообладателя. Руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов рассказывал о последствиях из-за снятия денег с чужой карты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В социальных сетях не рекомендуется публиковать персональные данные, например, о месте работы и адресе проживания пользователя. Такой совет дал заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. «Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников», — поделился эксперт в беседе с агентством «Прайм». По его словам, из этих же соображений не стоит публиковать сведения о вашем местонахождении, а для того, чтобы обезопасить имущество, не стоит писать, что вас в данный момент нет дома. Постить селфи и рассказы о новых местах желательно не онлайн, а по возвращении из поездки. С особой внимательность стоит отнестись к публикации фото других людей. «Обнародование изображения человека в большинстве случаев требует его согласия. Оно не требуется, если фото-видео съемка велась в публичном месте, и в некоторых иных случаях», — уточнил Миронов. А при рассказе о трудовой деятельности необходимо специалист рекомендовал помнить о нормах профессиональной этики, сохранения коммерческой или служебной, а также врачебной тайны. Ранее кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права УрГЮУ Леонид Вахрушев рассказал URA.RU, как избежать блокировки видео из-за чужой музыки. Юрист предупредил, что авторское и интеллектуальное право в России никто не отменял, и использование музыки в коммерческих целях может быть чревато обращением правообладателя. Руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов рассказывал о последствиях из-за снятия денег с чужой карты.