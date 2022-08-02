Есть несколько способов избежать блокировки видео с чужой музыкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Музыку исполнителей в некоторых случаях можно использовать для аудиоряда своего видео, и при этом избежать блокировки и штрафов. Об этом рассказал кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права УрГЮУ Леонид Вахрушев в рубрике «Вправе знать», которая реализуется совместно с URA.RU и университетом при поддержке социальной сети «ВКонтакте».

«Можно ли использовать чужую музыку в видеоклипах, историях, reels и так далее. Универсальный совет: хотите использовать музыку — сочините ее, тогда никаких проблем с правообладателями у вас не будет. Второй вариант — если при использовании чужой музыки, носящей примитивный характер, невозможно определить ее авторство. Соответственно, сэмплы (небольшие оцифрованные звуковые фрагменты, — прим. ред.) использовать можно. Что касается узнаваемой музыки: некоторые платформы сами договариваются с правообладателями об использовании, так что в этом случае вам не грозит никакого наказания», — отметил он в беседе с журналистами издания.

Можно получить блокировку видео, если скачать известную музыку из интернета и использовать в своих целях. Юрист предупредил, что авторское и интеллектуальное право в России никто не отменял, и использование музыки в коммерческих целях может быть чревато обращением правообладателя. Возможна гражданско-правовая ответственность, например, денежная компенсация. По словам эксперта, всегда необходимо указывать автора произведения либо получить его согласие для использования в коммерческих целях.

Ранее URA.RU писало о том, будут ли наказывать россиян за использование пиратских программ. В материале разбиралось, кого могут привлечь к административной или уголовной ответственности за использование иностранного софта, несмотря на то, что некоторые зарубежные правообладатели ушли из правового поля России.