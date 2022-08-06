Юрист предупредил о последствиях из-за снятия денег с чужой карты

07 августа 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Юрист объяснил, кто может снять деньги с чужой банковской карты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Снятие наличных, перевод средств, покупки, которые заранее не обсуждались, могут расцениваться, как кража, даже если такие действия совершены с карты близкого человека. Об этом рассказал руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов. По словам юриста, если супруг или другой родственник тайно перевел себе средства, снял наличные в большем количестве или совершил неоговоренные покупки, то это действие может расцениваться как кража. Соколов отметил, что наказание согласно Уголовному кодексу РФ — до шести лет лишения свободы, предупредил специалист, его слова передает агентство «Прайм». Он отметил, что проводить операции с чужой картой можно только с разрешения владельца, даже если вам известен пин-код и другие данные. Однако сумма, по его словам, не должна превышать заранее оговоренной.

Снятие наличных, перевод средств, покупки, которые заранее не обсуждались, могут расцениваться, как кража, даже если такие действия совершены с карты близкого человека. Об этом рассказал руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов. По словам юриста, если супруг или другой родственник тайно перевел себе средства, снял наличные в большем количестве или совершил неоговоренные покупки, то это действие может расцениваться как кража. Соколов отметил, что наказание согласно Уголовному кодексу РФ — до шести лет лишения свободы, предупредил специалист, его слова передает агентство «Прайм». Он отметил, что проводить операции с чужой картой можно только с разрешения владельца, даже если вам известен пин-код и другие данные. Однако сумма, по его словам, не должна превышать заранее оговоренной.