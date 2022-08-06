06 августа 2022

Юрист предупредил о последствиях из-за снятия денег с чужой карты

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Юрист объяснил, кто может снять деньги с чужой банковской карты Фото:

Снятие наличных, перевод средств, покупки, которые заранее не обсуждались, могут расцениваться, как кража, даже если такие действия совершены с карты близкого человека. Об этом рассказал руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов.

По словам юриста, если супруг или другой родственник тайно перевел себе средства, снял наличные в большем количестве или совершил неоговоренные покупки, то это действие может расцениваться как кража. Соколов отметил, что наказание согласно Уголовному кодексу РФ — до шести лет лишения свободы, предупредил специалист, его слова передает агентство «Прайм».

Он отметил, что проводить операции с чужой картой можно только с разрешения владельца, даже если вам известен пин-код и другие данные. Однако сумма, по его словам, не должна превышать заранее оговоренной.

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Снятие наличных, перевод средств, покупки, которые заранее не обсуждались, могут расцениваться, как кража, даже если такие действия совершены с карты близкого человека. Об этом рассказал руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов. По словам юриста, если супруг или другой родственник тайно перевел себе средства, снял наличные в большем количестве или совершил неоговоренные покупки, то это действие может расцениваться как кража. Соколов отметил, что наказание согласно Уголовному кодексу РФ — до шести лет лишения свободы, предупредил специалист, его слова передает агентство «Прайм». Он отметил, что проводить операции с чужой картой можно только с разрешения владельца, даже если вам известен пин-код и другие данные. Однако сумма, по его словам, не должна превышать заранее оговоренной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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