Родник на границе территории еще в 2019 году выглядел так Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Во время визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Кудымкар делегация, посетив ряд объектов, не побывала на территории около стелы, которая стоит на въезде в Коми округ. Между тем визитная карточка муниципалитета находится в плачевном состоянии, обращают внимание местные журналисты.

«Буквально на днях в округ приезжал главный человек края — губернатор Дмитрий Махонин, курирующий все сферы нашей жизнедеятельности. Но почему-то его свита, заехав в Коми округ, не сочла нужным обратить внимание высокого гостя, что наши ворота в округ — граница Коми округа — в плачевном состоянии. Стыдно должно быть нашему министерству по делам Коми округа за такой развал на въезде на нашу территорию…», — пишет главный редактор кудымкарского издания «Городская газета» Ольга Котова в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, еще в 1995 году на границе округа обустроили природный родник, построили лестницу и дорожку к нему, установили лавочки и стол. Сейчас же лестница и дорога разбиты, рядом лежит рухнувшая и никем не убранная сосна, пишет журналист, публикуя фото. «А мы еще говорим о туризме и привлечению гостей на нашу территорию…», — заключает Котова.

Источник URA.RU, близкий к администрации губернатора отмечает, что обустройство подобных объектов — дело муниципалитета, а глава региона не может отвечать за все. «К сожалению, в муниципалитетах края много различных проблем. В том числе, связанных с техническим состоянием тех или иных объектов. Губернатор не может нести ответственность за каждый, это вопросы к местным властям», — пояснил собеседник агентства. Дмитрий Махонин приезжал в Кудымкар 10 августа. Он осмотрел объекты здравоохранения и спорта. Среди поручений главы региона — скорейшее открытие местной поликлиники.

Так выглядел родник несколько лет назад Ольга Котова

С годами лестница разрушилась Ольга Котова

Огромная сосна рухнула, но никто ее не убирает Ольга Котова