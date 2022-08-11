Во время визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Кудымкар делегация, посетив ряд объектов, не побывала на территории около стелы, которая стоит на въезде в Коми округ. Между тем визитная карточка муниципалитета находится в плачевном состоянии, обращают внимание местные журналисты.
«Буквально на днях в округ приезжал главный человек края — губернатор Дмитрий Махонин, курирующий все сферы нашей жизнедеятельности. Но почему-то его свита, заехав в Коми округ, не сочла нужным обратить внимание высокого гостя, что наши ворота в округ — граница Коми округа — в плачевном состоянии. Стыдно должно быть нашему министерству по делам Коми округа за такой развал на въезде на нашу территорию…», — пишет главный редактор кудымкарского издания «Городская газета» Ольга Котова в соцсети «ВКонтакте».
По ее словам, еще в 1995 году на границе округа обустроили природный родник, построили лестницу и дорожку к нему, установили лавочки и стол. Сейчас же лестница и дорога разбиты, рядом лежит рухнувшая и никем не убранная сосна, пишет журналист, публикуя фото. «А мы еще говорим о туризме и привлечению гостей на нашу территорию…», — заключает Котова.
Источник URA.RU, близкий к администрации губернатора отмечает, что обустройство подобных объектов — дело муниципалитета, а глава региона не может отвечать за все. «К сожалению, в муниципалитетах края много различных проблем. В том числе, связанных с техническим состоянием тех или иных объектов. Губернатор не может нести ответственность за каждый, это вопросы к местным властям», — пояснил собеседник агентства. Дмитрий Махонин приезжал в Кудымкар 10 августа. Он осмотрел объекты здравоохранения и спорта. Среди поручений главы региона — скорейшее открытие местной поликлиники.
Так выглядел родник несколько лет назад
Ольга Котова
С годами лестница разрушилась
Ольга Котова
Огромная сосна рухнула, но никто ее не убирает
Ольга Котова
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Во время визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Кудымкар делегация, посетив ряд объектов, не побывала на территории около стелы, которая стоит на въезде в Коми округ. Между тем визитная карточка муниципалитета находится в плачевном состоянии, обращают внимание местные журналисты. «Буквально на днях в округ приезжал главный человек края — губернатор Дмитрий Махонин, курирующий все сферы нашей жизнедеятельности. Но почему-то его свита, заехав в Коми округ, не сочла нужным обратить внимание высокого гостя, что наши ворота в округ — граница Коми округа — в плачевном состоянии. Стыдно должно быть нашему министерству по делам Коми округа за такой развал на въезде на нашу территорию…», — пишет главный редактор кудымкарского издания «Городская газета» Ольга Котова в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, еще в 1995 году на границе округа обустроили природный родник, построили лестницу и дорожку к нему, установили лавочки и стол. Сейчас же лестница и дорога разбиты, рядом лежит рухнувшая и никем не убранная сосна, пишет журналист, публикуя фото. «А мы еще говорим о туризме и привлечению гостей на нашу территорию…», — заключает Котова. Источник URA.RU, близкий к администрации губернатора отмечает, что обустройство подобных объектов — дело муниципалитета, а глава региона не может отвечать за все. «К сожалению, в муниципалитетах края много различных проблем. В том числе, связанных с техническим состоянием тех или иных объектов. Губернатор не может нести ответственность за каждый, это вопросы к местным властям», — пояснил собеседник агентства. Дмитрий Махонин приезжал в Кудымкар 10 августа. Он осмотрел объекты здравоохранения и спорта. Среди поручений главы региона — скорейшее открытие местной поликлиники.