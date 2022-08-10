В Пермском крае достроят поликлинику, которую ждали жители

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Строительные площадки. Курган, детская поликлиника, заозерный
Работы должны завершиться в 2023 году Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) достроят хирургический корпус и детскую поликлинику в 2023 году. О скорейшем завершении строительтсва местные жители просят власти уже несколько лет. Об этом стало известно в рамках рабочей поездки в округ губернатора края Дмитрию Махонина, передает сайт правительства региона.

«Завершить строительство планируется в январе 2023 года, а в марте — осуществить полную комплектацию учреждения для передачи Министерству здравоохранения», — сообщает сайт кабмина. В хирургическом корпусе уже ведется отделка помещений, в детской поликлинике — изыскательные работы для подготовки к гидроизоляции.

Здание хирургического корпуса местные жители ждут уже несколько лет. Ранее кудымкарцы просили региональные власти решить проблему с затянувшимся строительством объектов здравоохранения. Махонин в ходе визита поручил профильным ведомствам заняться также обустройством больничного городка после завершения постройки объектов.

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В Кудымкаре (Пермский край) достроят хирургический корпус и детскую поликлинику в 2023 году. О скорейшем завершении строительтсва местные жители просят власти уже несколько лет. Об этом стало известно в рамках рабочей поездки в округ губернатора края Дмитрию Махонина, передает сайт правительства региона. «Завершить строительство планируется в январе 2023 года, а в марте — осуществить полную комплектацию учреждения для передачи Министерству здравоохранения», — сообщает сайт кабмина. В хирургическом корпусе уже ведется отделка помещений, в детской поликлинике — изыскательные работы для подготовки к гидроизоляции. Здание хирургического корпуса местные жители ждут уже несколько лет. Ранее кудымкарцы просили региональные власти решить проблему с затянувшимся строительством объектов здравоохранения. Махонин в ходе визита поручил профильным ведомствам заняться также обустройством больничного городка после завершения постройки объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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