В Пермском крае достроят поликлинику, которую ждали жители

Работы должны завершиться в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кудымкаре (Пермский край) достроят хирургический корпус и детскую поликлинику в 2023 году. О скорейшем завершении строительтсва местные жители просят власти уже несколько лет. Об этом стало известно в рамках рабочей поездки в округ губернатора края Дмитрию Махонина, передает сайт правительства региона.

«Завершить строительство планируется в январе 2023 года, а в марте — осуществить полную комплектацию учреждения для передачи Министерству здравоохранения», — сообщает сайт кабмина. В хирургическом корпусе уже ведется отделка помещений, в детской поликлинике — изыскательные работы для подготовки к гидроизоляции.

Здание хирургического корпуса местные жители ждут уже несколько лет. Ранее кудымкарцы просили региональные власти решить проблему с затянувшимся строительством объектов здравоохранения. Махонин в ходе визита поручил профильным ведомствам заняться также обустройством больничного городка после завершения постройки объектов.