После столкновения Skoda Rapid и Hummer около торгового центра «Парк Хаус» в Екатеринбурге госпитализирована шестилетняя девочка, которой стеклами изрезало лицо. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
«В автомашине пострадали 29-летняя девушка-водитель и девочка шести лет, которая с порезами лица доставлена в больницу», — говорится в сообщении ведомства. Ребенок смог избежать серьезных травм, потому что перед поездкой его пристегнули в детском сидении.
Водитель Hummer не пострадал. Он в разговоре с сотрудниками ГИБДД объяснил, что Skoda Rapid, с которой произошло столкновение, оказался на дороге неожиданно. Силовики выясняют обстоятельства инцидента и проверяют информацию, сообщенную водителями.
Столкновение Hummer и Skoda Rapid произошло утром 12 августа около торгового центра «Парк Хаус». СМИ сообщали, что во время происшествия никто не пострадал.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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После столкновения Skoda Rapid и Hummer около торгового центра «Парк Хаус» в Екатеринбурге госпитализирована шестилетняя девочка, которой стеклами изрезало лицо. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «В автомашине пострадали 29-летняя девушка-водитель и девочка шести лет, которая с порезами лица доставлена в больницу», — говорится в сообщении ведомства. Ребенок смог избежать серьезных травм, потому что перед поездкой его пристегнули в детском сидении. Водитель Hummer не пострадал. Он в разговоре с сотрудниками ГИБДД объяснил, что Skoda Rapid, с которой произошло столкновение, оказался на дороге неожиданно. Силовики выясняют обстоятельства инцидента и проверяют информацию, сообщенную водителями. Столкновение Hummer и Skoda Rapid произошло утром 12 августа около торгового центра «Парк Хаус». СМИ сообщали, что во время происшествия никто не пострадал.