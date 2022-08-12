В ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения автомобилей Фото: Илья Московец © URA.RU

После столкновения Skoda Rapid и Hummer около торгового центра «Парк Хаус» в Екатеринбурге госпитализирована шестилетняя девочка, которой стеклами изрезало лицо. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«В автомашине пострадали 29-летняя девушка-водитель и девочка шести лет, которая с порезами лица доставлена в больницу», — говорится в сообщении ведомства. Ребенок смог избежать серьезных травм, потому что перед поездкой его пристегнули в детском сидении.

Водитель Hummer не пострадал. Он в разговоре с сотрудниками ГИБДД объяснил, что Skoda Rapid, с которой произошло столкновение, оказался на дороге неожиданно. Силовики выясняют обстоятельства инцидента и проверяют информацию, сообщенную водителями.

Столкновение Hummer и Skoda Rapid произошло утром 12 августа около торгового центра «Парк Хаус». СМИ сообщали, что во время происшествия никто не пострадал.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга