12 августа 2022

В северо-западе Челябинска продают помещение крупного кафе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, кафе, отдых, окно
Продавец заявляет, что бизнес будет приносить высокий доход Фото:

В Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев выставили на продажу помещение под кафе-столовой «Чудо-печь». Собственник просит за недвижимость в самом центре северо-запада 29 млн рублей.

«Высокодоходный стабильный бизнес (250 тыс. рублей — 300 тыс. рублей/мес, 3-4 млн рублей в год чистого дохода), кафе, высокий трафик пешеходный и автомобильный, 80 кВт электрической мощности, земля 118 кв. метров под парковку в собственности, первая линия, отдельная входная группа. На стадии подписания федеральный арендатор. Торг», — говорится в объявлении, размещенном на «Авито».

Помещение находится на Проспекте Победы, 326. В последнее время там находится крупное кафе столовая чудо-печь. Общая площадь объекта составляет 285 кв. метров.

Помещение полностью благоустроено, в нем работает кафе-столовая

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В Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев выставили на продажу помещение под кафе-столовой «Чудо-печь». Собственник просит за недвижимость в самом центре северо-запада 29 млн рублей. «Высокодоходный стабильный бизнес (250 тыс. рублей — 300 тыс. рублей/мес, 3-4 млн рублей в год чистого дохода), кафе, высокий трафик пешеходный и автомобильный, 80 кВт электрической мощности, земля 118 кв. метров под парковку в собственности, первая линия, отдельная входная группа. На стадии подписания федеральный арендатор. Торг», — говорится в объявлении, размещенном на «Авито». Помещение находится на Проспекте Победы, 326. В последнее время там находится крупное кафе столовая чудо-печь. Общая площадь объекта составляет 285 кв. метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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