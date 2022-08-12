Продавец заявляет, что бизнес будет приносить высокий доход Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев выставили на продажу помещение под кафе-столовой «Чудо-печь». Собственник просит за недвижимость в самом центре северо-запада 29 млн рублей.

«Высокодоходный стабильный бизнес (250 тыс. рублей — 300 тыс. рублей/мес, 3-4 млн рублей в год чистого дохода), кафе, высокий трафик пешеходный и автомобильный, 80 кВт электрической мощности, земля 118 кв. метров под парковку в собственности, первая линия, отдельная входная группа. На стадии подписания федеральный арендатор. Торг», — говорится в объявлении, размещенном на «Авито».

Помещение находится на Проспекте Победы, 326. В последнее время там находится крупное кафе столовая чудо-печь. Общая площадь объекта составляет 285 кв. метров.