Украинские власти пытаются разрушить инфраструктуру и мирную жизнь региона с помощью обстрелов и «терроризирования мирного населения». ВСУ «бьются в агонии», когда пытаются сорвать референдум в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Украинские националисты продолжают наносить удары по Херсонской области, стремясь разрушить инфраструктуру и помешать налаживанию мирной жизни. Им стоит одуматься, пока еще не поздно, прекратить обстреливать и терроризировать местное население и дать возможность воспользоваться законным правом на самоопределение», — приводит слова Стремоусова РИА «Новости».
По его словам, жители Херсонской области уже готовятся идти на референдум, чтобы регион вошел в состав России. Украинские власти это понимают, поэтому «бьются в агонии». А ВСУ больше не смогут зайти на территорию области.
Ранее Стремоусов заявил, что около 80% населения Херсонской области готовы проголосовать за присоединение к России, сообщает «Ридус». Он считает, что при народном голосовании необходимо следовать концепции «Объединяй и здравствуй». По его словам, референдум в регионе состоится несмотря на угрозы со стороны Киева, ЕС и США.
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Украинские власти пытаются разрушить инфраструктуру и мирную жизнь региона с помощью обстрелов и «терроризирования мирного населения». ВСУ «бьются в агонии», когда пытаются сорвать референдум в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Украинские националисты продолжают наносить удары по Херсонской области, стремясь разрушить инфраструктуру и помешать налаживанию мирной жизни. Им стоит одуматься, пока еще не поздно, прекратить обстреливать и терроризировать местное население и дать возможность воспользоваться законным правом на самоопределение», — приводит слова Стремоусова РИА «Новости». По его словам, жители Херсонской области уже готовятся идти на референдум, чтобы регион вошел в состав России. Украинские власти это понимают, поэтому «бьются в агонии». А ВСУ больше не смогут зайти на территорию области. Ранее Стремоусов заявил, что около 80% населения Херсонской области готовы проголосовать за присоединение к России, сообщает «Ридус». Он считает, что при народном голосовании необходимо следовать концепции «Объединяй и здравствуй». По его словам, референдум в регионе состоится несмотря на угрозы со стороны Киева, ЕС и США.