В Миассе огонь от горящих киосков перешел на аптеку. Видео

15 августа 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Это уже второй пожар в ларьках на Степана Разина за последнее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Торговые ларьки загорелись в Миассе (Челябинская область) на улице Степана Разина. Огонь перекинулся на киоск Роспечати и аптеку, сообщают очевидцы в соцсетях. «На Степана Разина опять пожар. Загорелась уже Роспечать. Вот уже и на аптеку перешло», — говорит автор видеозаписи, которая опубликована в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что огонь охватил крышу киосков и аптеки «Фармленд». Свидетели происшествия указывают, что на месте пожара работают экстренные службы. Они вспоминают, что это уже второй пожар в ларьках на улице Степана Разина за последний месяц. Комментарий от ГУ МЧС по Челябинской области будет опубликован, как только он поступит. В ночь на 9 июля на Степана Разина сгорели несколько киосков местных предпринимателей. В результате пожара была повреждена внутренняя отделка на площади 60 квадратных метров. Повреждения получили торговые прилавки и мебель. Местные жители предполагают, что причиной возгорания мог быть поджог.

Торговые ларьки загорелись в Миассе (Челябинская область) на улице Степана Разина. Огонь перекинулся на киоск Роспечати и аптеку, сообщают очевидцы в соцсетях. «На Степана Разина опять пожар. Загорелась уже Роспечать. Вот уже и на аптеку перешло», — говорит автор видеозаписи, которая опубликована в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что огонь охватил крышу киосков и аптеки «Фармленд». Свидетели происшествия указывают, что на месте пожара работают экстренные службы. Они вспоминают, что это уже второй пожар в ларьках на улице Степана Разина за последний месяц. Комментарий от ГУ МЧС по Челябинской области будет опубликован, как только он поступит. В ночь на 9 июля на Степана Разина сгорели несколько киосков местных предпринимателей. В результате пожара была повреждена внутренняя отделка на площади 60 квадратных метров. Повреждения получили торговые прилавки и мебель. Местные жители предполагают, что причиной возгорания мог быть поджог.