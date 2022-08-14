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В Миассе огонь от горящих киосков перешел на аптеку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Это уже второй пожар в ларьках на Степана Разина за последнее время Фото:

Торговые ларьки загорелись в Миассе (Челябинская область) на улице Степана Разина. Огонь перекинулся на киоск Роспечати и аптеку, сообщают очевидцы в соцсетях.

«На Степана Разина опять пожар. Загорелась уже Роспечать. Вот уже и на аптеку перешло», — говорит автор видеозаписи, которая опубликована в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

На записи видно, что огонь охватил крышу киосков и аптеки «Фармленд». Свидетели происшествия указывают, что на месте пожара работают экстренные службы. Они вспоминают, что это уже второй пожар в ларьках на улице Степана Разина за последний месяц. Комментарий от ГУ МЧС по Челябинской области будет опубликован, как только он поступит.

В ночь на 9 июля на Степана Разина сгорели несколько киосков местных предпринимателей. В результате пожара была повреждена внутренняя отделка на площади 60 квадратных метров. Повреждения получили торговые прилавки и мебель. Местные жители предполагают, что причиной возгорания мог быть поджог.

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Торговые ларьки загорелись в Миассе (Челябинская область) на улице Степана Разина. Огонь перекинулся на киоск Роспечати и аптеку, сообщают очевидцы в соцсетях. «На Степана Разина опять пожар. Загорелась уже Роспечать. Вот уже и на аптеку перешло», — говорит автор видеозаписи, которая опубликована в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что огонь охватил крышу киосков и аптеки «Фармленд». Свидетели происшествия указывают, что на месте пожара работают экстренные службы. Они вспоминают, что это уже второй пожар в ларьках на улице Степана Разина за последний месяц. Комментарий от ГУ МЧС по Челябинской области будет опубликован, как только он поступит. В ночь на 9 июля на Степана Разина сгорели несколько киосков местных предпринимателей. В результате пожара была повреждена внутренняя отделка на площади 60 квадратных метров. Повреждения получили торговые прилавки и мебель. Местные жители предполагают, что причиной возгорания мог быть поджог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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