14 августа 2022
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Салют в честь 218-летия парка Горького в Перми увидели не все. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют в парке Преображенский, мкр Академический. Екатеринбург, салют, торжественное событие, праздник, фейерверк
По словам очевидцев, этот салют не уступал тому, который запускали на 9 мая Фото:

Многие пермяки высказали сожалению по поводу того, что не были должным образом проинформированы о готовящемся салюте на празднике в честь дня рождения парка им. Горького. Собственными переживаниями они поделились в интернете.

«Я одна не знала, что будет праздник и фейерверк?», — написала одна из подписчиц в группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Не только. Фейерверк особо жалко пропустить», — ответила ей другая. «Я не видела сообщений о салюте. Об этом разве сообщали вообще?» — пожаловалась третья.

При этом в анонсе мероприятий в честь дня рождения парка от 13 августа указано, что салют будет. «Фаер-шоу подарит вам незабываемый восторг и восхищение. А вишенкой на торте окажется красочный, праздничный, ослепительный фейерверк», — написано на странице официальной группы горькоговского парка в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Центральном парке развлечений им. М. Горького запустили новую акцию. Каждый день в течение августа в парке стоимость какого-то одного аттракциона будет равняться 50 рублям. Тогда пермяков порадовала эта новость. В течение первых дней пост в соцсети собрал более 300 лайков и 600 перепостов.

Раздосадованные пермяки продолжают оставлять свои отзывы
Салют продлился несколько минут
Фото:

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Многие пермяки высказали сожалению по поводу того, что не были должным образом проинформированы о готовящемся салюте на празднике в честь дня рождения парка им. Горького. Собственными переживаниями они поделились в интернете. «Я одна не знала, что будет праздник и фейерверк?», — написала одна из подписчиц в группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Не только. Фейерверк особо жалко пропустить», — ответила ей другая. «Я не видела сообщений о салюте. Об этом разве сообщали вообще?» — пожаловалась третья. При этом в анонсе мероприятий в честь дня рождения парка от 13 августа указано, что салют будет. «Фаер-шоу подарит вам незабываемый восторг и восхищение. А вишенкой на торте окажется красочный, праздничный, ослепительный фейерверк», — написано на странице официальной группы горькоговского парка в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Центральном парке развлечений им. М. Горького запустили новую акцию. Каждый день в течение августа в парке стоимость какого-то одного аттракциона будет равняться 50 рублям. Тогда пермяков порадовала эта новость. В течение первых дней пост в соцсети собрал более 300 лайков и 600 перепостов.
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