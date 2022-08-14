Многие пермяки высказали сожалению по поводу того, что не были должным образом проинформированы о готовящемся салюте на празднике в честь дня рождения парка им. Горького. Собственными переживаниями они поделились в интернете.
«Я одна не знала, что будет праздник и фейерверк?», — написала одна из подписчиц в группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Не только. Фейерверк особо жалко пропустить», — ответила ей другая. «Я не видела сообщений о салюте. Об этом разве сообщали вообще?» — пожаловалась третья.
При этом в анонсе мероприятий в честь дня рождения парка от 13 августа указано, что салют будет. «Фаер-шоу подарит вам незабываемый восторг и восхищение. А вишенкой на торте окажется красочный, праздничный, ослепительный фейерверк», — написано на странице официальной группы горькоговского парка в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что в Центральном парке развлечений им. М. Горького запустили новую акцию. Каждый день в течение августа в парке стоимость какого-то одного аттракциона будет равняться 50 рублям. Тогда пермяков порадовала эта новость. В течение первых дней пост в соцсети собрал более 300 лайков и 600 перепостов.
Раздосадованные пермяки продолжают оставлять свои отзывы
Cкриншот: VK «Мой город — Пермь»
Салют продлился несколько минут
Фото: VK «Мой город — Пермь»
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Многие пермяки высказали сожалению по поводу того, что не были должным образом проинформированы о готовящемся салюте на празднике в честь дня рождения парка им. Горького. Собственными переживаниями они поделились в интернете. «Я одна не знала, что будет праздник и фейерверк?», — написала одна из подписчиц в группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Не только. Фейерверк особо жалко пропустить», — ответила ей другая. «Я не видела сообщений о салюте. Об этом разве сообщали вообще?» — пожаловалась третья. При этом в анонсе мероприятий в честь дня рождения парка от 13 августа указано, что салют будет. «Фаер-шоу подарит вам незабываемый восторг и восхищение. А вишенкой на торте окажется красочный, праздничный, ослепительный фейерверк», — написано на странице официальной группы горькоговского парка в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Центральном парке развлечений им. М. Горького запустили новую акцию. Каждый день в течение августа в парке стоимость какого-то одного аттракциона будет равняться 50 рублям. Тогда пермяков порадовала эта новость. В течение первых дней пост в соцсети собрал более 300 лайков и 600 перепостов.