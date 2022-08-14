Салют в честь 218-летия парка Горького в Перми увидели не все. Фото

15 августа 2022 в 05:28 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, этот салют не уступал тому, который запускали на 9 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многие пермяки высказали сожалению по поводу того, что не были должным образом проинформированы о готовящемся салюте на празднике в честь дня рождения парка им. Горького. Собственными переживаниями они поделились в интернете. «Я одна не знала, что будет праздник и фейерверк?», — написала одна из подписчиц в группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Не только. Фейерверк особо жалко пропустить», — ответила ей другая. «Я не видела сообщений о салюте. Об этом разве сообщали вообще?» — пожаловалась третья. При этом в анонсе мероприятий в честь дня рождения парка от 13 августа указано, что салют будет. «Фаер-шоу подарит вам незабываемый восторг и восхищение. А вишенкой на торте окажется красочный, праздничный, ослепительный фейерверк», — написано на странице официальной группы горькоговского парка в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Центральном парке развлечений им. М. Горького запустили новую акцию. Каждый день в течение августа в парке стоимость какого-то одного аттракциона будет равняться 50 рублям. Тогда пермяков порадовала эта новость. В течение первых дней пост в соцсети собрал более 300 лайков и 600 перепостов. Раздосадованные пермяки продолжают оставлять свои отзывы Cкриншот: VK «Мой город — Пермь» Салют продлился несколько минут Фото: VK «Мой город — Пермь»

Многие пермяки высказали сожалению по поводу того, что не были должным образом проинформированы о готовящемся салюте на празднике в честь дня рождения парка им. Горького. Собственными переживаниями они поделились в интернете. «Я одна не знала, что будет праздник и фейерверк?», — написала одна из подписчиц в группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Не только. Фейерверк особо жалко пропустить», — ответила ей другая. «Я не видела сообщений о салюте. Об этом разве сообщали вообще?» — пожаловалась третья. При этом в анонсе мероприятий в честь дня рождения парка от 13 августа указано, что салют будет. «Фаер-шоу подарит вам незабываемый восторг и восхищение. А вишенкой на торте окажется красочный, праздничный, ослепительный фейерверк», — написано на странице официальной группы горькоговского парка в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Центральном парке развлечений им. М. Горького запустили новую акцию. Каждый день в течение августа в парке стоимость какого-то одного аттракциона будет равняться 50 рублям. Тогда пермяков порадовала эта новость. В течение первых дней пост в соцсети собрал более 300 лайков и 600 перепостов.