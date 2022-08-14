Мэрия в ХМАО заплатила бизнесмену за уборку снега в конце лета

15 августа 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

300 тысяч выплатили по требованию прокуратуры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти поселка Талинка в Октябрьском районе заплатили бизнесмену, который чистил улицы от снега в зимний период, только в конце лета после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства. «Администрацией городского поселения Талинка своевременно не произведена оплата индивидуальному предпринимателю выполненных работ по уборке от снега автомобильных дорог местного значения и нанесению дорожной разметки. В целях устранения нарушений прокуратурой района главе Талинки внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Благодаря принятым мерам задолженность заказчика перед индивидуальным предпринимателем в размере 300 тысяч рублей погашена в полном объеме», — говорится в сообщении прокуратуры. В мэрии по этому факту получить оперативный комментарий на момент публикации новости не удалось. Между тем, известно, что региональная антимонопольная служба привлекла виновное должностное лицо администрации Талинки к административной ответственности. Прокуратурой района также возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Ранее URA.RU сообщало, в ХМАО бюджетники пожаловались губернатору на долги по зарплате. Тогда речь шла о муниципальном автотранспортном предприятии Пыть-Яха, сотрудники которого заявили о невыплате денег на фоне массовых сокращений.

Власти поселка Талинка в Октябрьском районе заплатили бизнесмену, который чистил улицы от снега в зимний период, только в конце лета после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства. «Администрацией городского поселения Талинка своевременно не произведена оплата индивидуальному предпринимателю выполненных работ по уборке от снега автомобильных дорог местного значения и нанесению дорожной разметки. В целях устранения нарушений прокуратурой района главе Талинки внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Благодаря принятым мерам задолженность заказчика перед индивидуальным предпринимателем в размере 300 тысяч рублей погашена в полном объеме», — говорится в сообщении прокуратуры. В мэрии по этому факту получить оперативный комментарий на момент публикации новости не удалось. Между тем, известно, что региональная антимонопольная служба привлекла виновное должностное лицо администрации Талинки к административной ответственности. Прокуратурой района также возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Ранее URA.RU сообщало, в ХМАО бюджетники пожаловались губернатору на долги по зарплате. Тогда речь шла о муниципальном автотранспортном предприятии Пыть-Яха, сотрудники которого заявили о невыплате денег на фоне массовых сокращений.