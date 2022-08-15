Бизнесмен из ХМАО заменит иностранные принтеры для печати чеков

Предприниматель из ХМАО заменит зарубежные принтеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания из ХМАО ООО «Виршке» намерена импортозаместить зарубежные термотрансферные принтеры, которые используют на производстве, например, для печати чеков, штрихкодов и QR-кодов. Об этом рассказал директор компании Александр Виршке во время заседания оперативного штаба Югры.

«Компания занимается разработкой и производством высокотехнологичного печатного оборудования — термотрансферных принтеров. Всю свою продукцию мы стараемся выпускать из российских компонентов. На данный момент планируем наладить производство термоголовок, потому что в России никогда такие детали не производились. В будущем планируем полностью заменить зарубежные термотрансферные принтеры в России», — сказал Виршке.

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков поручил представителям фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» и окружному департаменту экономики найти решение для возможности производства такого оборудования в ХМАО. «Мы заинтересованы в том, чтобы такое сложное и высокотехнологичное производство возникало у нас в регионе», — сказал Охлопков.

Развитие науки в России идет в рамках Десятилетия науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.