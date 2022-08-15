15 августа 2022

Бизнесмен из ХМАО заменит иностранные принтеры для печати чеков

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Офис компании «ACS». Екатеринбург, 3D-принтер, 3д принтер, печать детали, нейлоновая леска
Предприниматель из ХМАО заменит зарубежные принтеры Фото:

Компания из ХМАО ООО «Виршке» намерена импортозаместить зарубежные термотрансферные принтеры, которые используют на производстве, например, для печати чеков, штрихкодов и QR-кодов. Об этом рассказал директор компании Александр Виршке во время заседания оперативного штаба Югры.

«Компания занимается разработкой и производством высокотехнологичного печатного оборудования — термотрансферных принтеров. Всю свою продукцию мы стараемся выпускать из российских компонентов. На данный момент планируем наладить производство термоголовок, потому что в России никогда такие детали не производились. В будущем планируем полностью заменить зарубежные термотрансферные принтеры в России», — сказал Виршке.

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков поручил представителям фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» и окружному департаменту экономики найти решение для возможности производства такого оборудования в ХМАО. «Мы заинтересованы в том, чтобы такое сложное и высокотехнологичное производство возникало у нас в регионе», — сказал Охлопков.

Развитие науки в России идет в рамках Десятилетия науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.

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Компания из ХМАО ООО «Виршке» намерена импортозаместить зарубежные термотрансферные принтеры, которые используют на производстве, например, для печати чеков, штрихкодов и QR-кодов. Об этом рассказал директор компании Александр Виршке во время заседания оперативного штаба Югры. «Компания занимается разработкой и производством высокотехнологичного печатного оборудования — термотрансферных принтеров. Всю свою продукцию мы стараемся выпускать из российских компонентов. На данный момент планируем наладить производство термоголовок, потому что в России никогда такие детали не производились. В будущем планируем полностью заменить зарубежные термотрансферные принтеры в России», — сказал Виршке. Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков поручил представителям фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» и окружному департаменту экономики найти решение для возможности производства такого оборудования в ХМАО. «Мы заинтересованы в том, чтобы такое сложное и высокотехнологичное производство возникало у нас в регионе», — сказал Охлопков. Развитие науки в России идет в рамках Десятилетия науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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