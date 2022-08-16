Пермских чиновников отправили осматривать мусорки

17 августа 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Площадки для мусора будут обследовать больше года, прежде чем заменить Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Власти Перми намерены привести все площадки для сбора мусора к единому стилю. Перед этим решено обследовать все мусорки, принадлежащие городу, чтобы понять, сколько потребуется средств. Чиновникам от ЖКХ депутаты на это дали больше года — до октября 2023 года. Решение поддержано на комитете гордумы по благоустройству. Еще два года мэрии и бизнесу дадут на исполнение задуманного. По словам главы департамента ЖКХ администрации Перми Александра Власова, длительные сроки связаны с финансами. «Это финансовые затраты. Муниципальным учреждениям это необходимо запланировать в бюджете, затем год как минимум уйдет на само обустройство. Для бизнеса, если мы установим срок, например, в год, то можем вызвать негатив. Сроки завязаны только на финансовой составляющей», — подчеркнул Власов, отвечая на вопросы депутатов. Накануне спикер гордумы Дмитрий Малютин заявлял, что установление единых требований к местам накопления отходов позволит сделать Пермь более красивым, чистым и удобным городом. Градозащитник Денис Галицкий в свою очередь отмечал в telegram-канале, что новый дизайн контейнерных площадок повторяет внешний вид, который власти требуют от торговых павильонов и киосков. Некоторые мусорные площадки уже облагородили Денис Галицкий Киоски и торговые павильоны выглядят как мусорки. Или наоборот Данис Галицкий

Власти Перми намерены привести все площадки для сбора мусора к единому стилю. Перед этим решено обследовать все мусорки, принадлежащие городу, чтобы понять, сколько потребуется средств. Чиновникам от ЖКХ депутаты на это дали больше года — до октября 2023 года. Решение поддержано на комитете гордумы по благоустройству. Еще два года мэрии и бизнесу дадут на исполнение задуманного. По словам главы департамента ЖКХ администрации Перми Александра Власова, длительные сроки связаны с финансами. «Это финансовые затраты. Муниципальным учреждениям это необходимо запланировать в бюджете, затем год как минимум уйдет на само обустройство. Для бизнеса, если мы установим срок, например, в год, то можем вызвать негатив. Сроки завязаны только на финансовой составляющей», — подчеркнул Власов, отвечая на вопросы депутатов. Накануне спикер гордумы Дмитрий Малютин заявлял, что установление единых требований к местам накопления отходов позволит сделать Пермь более красивым, чистым и удобным городом. Градозащитник Денис Галицкий в свою очередь отмечал в telegram-канале, что новый дизайн контейнерных площадок повторяет внешний вид, который власти требуют от торговых павильонов и киосков.