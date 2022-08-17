Сенатор Климов предложил изменить ультиматум Путина к НАТО

Запад много «гадил» России в последние полгода, считает Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

России стоит расширить требования безопасности к НАТО, о которых в 2021 году говорил президент России Владимир Путин. Такое мнение в своем telegram-канале высказал сенатор Совета Федерации Андрей Климов.

«В декабрьских (2021) предложениях Москвы Вашингтону и НАТО ясно говорилось о необходимости вернуть военную инфраструктуру НАТО в границы 1997. Однако те мирные инициативы Москвы были сделаны до начала тотальной войны их ОПГ с нашим Отечеством. Возможно теперь декабрьские требования следует расширить. Непростительно много гадил нам коллективный запад эти полгода! Одними дипломатическими реверансами их бандитизм закончиться не должен», — написал Климов.

В январе 2022 года проходили переговоры РФ с НАТО и США. Российская сторона публично заявила о своих требованиях по гарантиям безопасности. Главным требованием России было нерасширение НАТО на Восток. В феврале 2022 года Путин заявил, что в НАТО проигнорировали «главные озабоченности» России. В марте в МИД РФ сообщили, что предложения России по гарантиям безопасности уже неактуальны.